Antenna bruciata, a Passignano ancora senza telefono

Non sono stati ancora ripristinati i servizi di telefonia e internet nella zona di Passignano sul Trasimeno, dove nei giorni scorsi è stato dato alle fiamme un ripetitore in via San Crispolto.

Agli utenti che lamentano l’assenza del servizio, le compagnie telefoniche interessate rispondono che stanno lavorando per ripristinare il tutto al più prest.

Probabilmente il fatto che il guasto, dovuto appunto all’incendio appiccato intenzionalmente, sia avvenuto a ridosso di Ferragosto peggiora i tempi di intervento. Tuttavia, i residenti fanno notare che si tratta di servizi essenziali, soprattutto per persone anziane o comunque vulnerabili.

Questo anche il senso dell’appello che il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, aveva rivolto alle compagnie telefoniche affinché i servizi fossero ripristinati nel più breve tempo possibile.

Eppure ancora, come ci è stato segnalato da un lettore, molte famiglie non sono raggiungibili telefonicamente. Solo chi ha in casa una rete wi-fi ovviamente può usare whatsapp, ma si tratta ovviamente di una modalità che non tutti possono attivare.