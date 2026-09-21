Confrontare i compro oro e capire quanto viene realmente pagato l’oro usato non è sempre semplice. Il valore di riferimento del metallo, la quotazione dell’oro pubblicata da un operatore e il prezzo effettivamente riconosciuto per un oggetto sono infatti informazioni diverse, che possono essere difficili da mettere a confronto.

Da questa esigenza nasce OroRadar.it, piattaforma sviluppata all’interno di ForzaSEO - agenzia seo romana con decennale esperienza nel settore - per raccogliere in un’unica piattaforma informazioni sui compro oro presenti sul territorio, prezzi di acquisto pubblicizzati, recensioni e altre informazioni utili a chi sta valutando dove vendere il proprio oro.

OroRadar vuole rendere più comprensibile il mercato dell’oro usato mettendo in relazione attività locali e quotazioni pubblicate dagli operatori. I titolari di compro oro possono inoltre registrare gratuitamente la propria attività, verificare le informazioni presenti e pubblicare direttamente i propri prezzi di acquisto.

L'obiettivo è aiutare l'utente ad orientarsi nel mondo dei compro oro. Come? Mostrando distanza, recensioni, orari, valore di acquisto, esperienza e tutti i servizi offerti da ciascun punto vendita: l'utente sarà in grado di scegliere quale sia il compro oro migliore per le proprie esigenze.



