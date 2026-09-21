Può un’arte marziale insegnare a non usare la violenza? È la domanda al centro dell’evento internazionale di Leung Ting Wing Tsun che si è tenuto dal 18 al 20 settembre a Grottaferrata, ai Castelli Romani, portando il Grandmaster Norbert Máday, 10° grado di Grandmaster conferito da Leung Ting nel 2023.

Tre giornate di stage, masterclass e sessioni d’esame organizzate dalla S.I.D.P. – Scuola Italiana Difesa Personale, sotto la guida del Master Francesco Procaccini, con la partecipazione del Master Alessandro Colonnese, Responsabile Nazionale EEWTO. Ma dietro l’appuntamento internazionale c’è un tema che riguarda direttamente le nuove generazioni: bullismo, cyberbullismo e cultura della violenza.

L’idea è semplice: insegnare a difendersi non significa insegnare a fare del male.

Nel Wing Tsun la forza fisica è accompagnata da disciplina, autocontrollo e consapevolezza. Il combattimento diventa così anche un percorso per imparare a governare la paura, la rabbia e le proprie reazioni. Un messaggio particolarmente importante per i giovani, in un momento in cui la prevaricazione non si ferma più alle mura della scuola o della strada, ma può continuare sui social attraverso insulti, derisione, minacce, isolamento e umiliazione pubblica.

LA FORZA NON È DOMINARE GLI ALTRI. È SAPER GOVERNARE SE STESSI.

È questo il messaggio che l’iniziativa ha voluto portare fuori dal tatami. E proprio per questo le tre giornate di Grottaferrata non sono state raccontate soltanto attraverso la dimensione sportiva. L’esperienza diventerà infatti un docufilm prodotto da Ohana Media Group e diretto dal regista Giulio Borgognoni, che utilizzerà il mondo del Wing Tsun per affrontare il rapporto tra forza, violenza, paura, autocontrollo e responsabilità. La domanda alla quale il progetto cercherà di dare una risposta è tanto semplice quanto attuale: come si insegna a un ragazzo a essere forte senza insegnargli a usare la propria forza contro gli altri? Il racconto vuole quindi superare i confini delle arti marziali e rivolgersi a un pubblico più ampio, coinvolgendo giovani, famiglie, educatori e insegnanti.

La distribuzione del docufilm è prevista su Prime Video.

UN MAESTRO INTERNAZIONALE AI CASTELLI ROMANI

Norbert Máday ha iniziato il suo percorso nel Wing Tsun nel 1984, sviluppando negli anni una lunga attività di studio, insegnamento e formazione internazionale. La sua presenza a Grottaferrata rappresenta uno dei momenti centrali dello stage, al quale prenderanno parte praticanti e insegnanti della disciplina. Accanto a Máday saranno presenti il Master Alessandro Colonnese e il Master Francesco Procaccini, fondatore e Caposcuola della S.I.D.P. e promotore dell’iniziativa.

NON UNA LEZIONE DI COMBATTIMENTO, MA UNA LEZIONE DI RESPONSABILITÀ

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di riportare l’attenzione su un principio fondamentale: la capacità di difendersi dovrebbe aumentare la consapevolezza, non la prepotenza.

In una società nella quale bambini e adolescenti possono essere esposti sempre più presto a forme di aggressività e prevaricazione, anche attraverso gli strumenti digitali, educare all’autocontrollo significa anche prevenire la violenza. Il progetto di Grottaferrata prova a farlo attraverso un linguaggio insolito: quello delle arti marziali e del cinema.

Dichiara il regista Giulio Borgognoni:

“Credo che oggi abbiamo bisogno di esempi concreti. Non basta dire ai giovani “non essere violento”: dobbiamo offrire loro strumenti per gestire la rabbia, la paura, la frustrazione e il conflitto. In questo senso, il Wing Tsun può trasmettere una lezione che va ben oltre la pratica sportiva. La frase che vorrei lasciare ai ragazzi è semplice: la vera forza è quella che sai controllare”.

Tre giorni per parlare di Wing Tsun. Ma soprattutto per parlare di come diventare forti senza diventare violenti.

INFORMAZIONI

LEUNG TING WING TSUN – INTERNATIONAL STAGE, MASTERCLASS E SESSIONI D’ESAME

18, 19 e 20 settembre 2026

S.I.D.P. – Scuola Italiana Difesa Personale

Piazza Bellini, 30 – Grottaferrata (RM)

Promosso e organizzato da:

Master Francesco Procaccini – Fondatore e Caposcuola S.I.D.P.

Con la partecipazione di:

Grandmaster Norbert Máday

Master Alessandro Colonnese – Responsabile Nazionale EEWTO

Docufilm: Ohana Media Group

Regia: Giulio Borgognoni

Distribuzione prevista: Prime Video