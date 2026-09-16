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16 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Cedimento stradale improvviso in via Sorel, chiuse corsie d'accesso

Chiusura temporanea all'incrocio con Via Morandi, ecco i percorsi alternativi

Cedimento stradale improvviso in via Sorel, chiuse corsie d'accesso

Un cedimento improvviso del manto stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi (16 settembre), intorno alle ore 16, a Città di Castello, all’incrocio tra Via G. Sorel e Via Rodolfo Morandi.

Dopo la segnalazione sul posto è arrivata la Polizia locale, che ha constatato l'entità del danno e prontamente richiesto l'intervento delle squadre operative del Comune. Il personale specializzato ha provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dal cedimento, installando idonea segnaletica e materiale di sbarramento. La zona rimarrà interdetta fino al completo ripristino della strada.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, è stato necessario disporre la chiusura temporanea del transito veicolare su entrambe le corsie di accesso a Via Sorel da Via Morandi. Le due corsie per l'immissione su Via R. Morandi rimangono invece fruibili.

Per gli automobilisti diretti verso Via Sorel sono stati individuati due percorsi alternativi:

  • il primo si trova in corrispondenza della rotatoria situata nei pressi del Commissariato di Polizia;

  • il secondo è accessibile da Via Aspromonte Bucchi, la strada che conduce verso Piosina.

Le operazioni di ripristino inizieranno non appena completate le verifiche tecniche necessarie per determinare le cause del cedimento. L'Amministrazione Comunale raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza e invita a utilizzare i percorsi alternativi indicati per limitare i disagi alla circolazione.

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

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