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9 settembre 2026
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Umbria, doppio intervento del Soccorso alpino: incidente agricolo a Cese e infortunio sul Monte Motette

Due operazioni in aree impervie per Sasu e Nibbio 01: soccorso vicino a Cese con trasferimento a Terni e intervento sul Monte Motette con invio a Branca.

Umbria, doppio intervento del Soccorso alpino: incidente agricolo a Cese e infortunio sul Monte Motette

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e per l’elisoccorso regionale 118 Nibbio 01, chiamati a operare in due aree impervie della regione. Le attivazioni sono arrivate in rapida successione poco dopo le ore 9:00 e poco dopo le ore 12:00, tra il comune di Spoleto e quello di Scheggia e Pascelupo. Gli scenari hanno richiesto competenze tecniche e prontezza d’intervento, con procedure di stabilizzazione e trasferimento ospedaliero eseguite sul posto.

Interventi in sequenza tra Spoleto e l’Appennino: cosa è accaduto

La prima attivazione è arrivata in mattinata per un incidente agricolo in zona Cese, nel Comune di Spoleto. Raggiunto il luogo, l’equipaggio dell’elisoccorso 118 Nibbio 01, composto da medico, infermiere e Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, ha prestato le prime cure a un paziente con traumi da schiacciamento. Dopo la stabilizzazione e l’immobilizzazione sulla barella in dotazione, il paziente è stato imbarcato e trasferito all’ospedale di Terni.

Poco dopo mezzogiorno è scattata la seconda attivazione per un’escursionista infortunatasi sul Monte Motette, nei pressi di Fonte San Giglio, nel Comune di Scheggia e Pascelupo. L’elisoccorso ha sbarcato nelle vicinanze l’equipaggio, composto da medico, infermiere e Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. La donna si trovava con il figlio minorenne. Dopo le prime cure, è stata stabilizzata all’arto infortunato, posizionata in barella e trasportata fino all’elicottero. È stata quindi imbarcata, insieme al figlio minorenne, e trasferita all’ospedale di Branca.

Operatività sul terreno: tempi, coordinamento, procedure

I due interventi, avvenuti a distanza di poche ore, confermano l’efficacia del coordinamento tra le squadre del SASU e l’elisoccorso regionale. La gestione in aree impervie ha richiesto l’impiego di manovre tecniche e l’accesso rapido con elicottero, elementi determinanti per garantire cure immediate e trasferimenti ospedalieri in sicurezza. La presenza a bordo di medico, infermiere e Tecnico di Elisoccorso ha consentito di eseguire sul posto le manovre di stabilizzazione necessarie.

Prospettiva: sicurezza, consapevolezza, continuità operativa

Il susseguirsi delle operazioni in aree impervie rafforza un messaggio chiaro per il territorio umbro: preparazione e tempestività fanno la differenza. La collaborazione tra SASU ed elisoccorso 118 rappresenta un presidio strategico per una regione con vaste zone montane e rurali. Valorizzare la cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi in agricoltura e in escursione significa sostenere, nel medio periodo, una fruizione più sicura del territorio e un uso efficiente delle risorse di emergenza.

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

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Gubbio Spoleto

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