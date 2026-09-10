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10 settembre 2026
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Sventata truffa a anziana, arrestato un uomo di 55 anni

Un sedicente "delegato del giudice" al telefono ha esortato la donna a consegnare i propri gioielli. Tempestiva l'allerta del figlio alle forze dell'ordine

Sventata truffa a anziana, arrestato un uomo di 55 anni

I Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato di un uomo di 55 anni, per l’ipotesi di reato di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 81 anni.

L’operazione è scaturita grazie alla tempestiva segnalazione al 112 da parte del figlio della vittima. L'uomo, infatti, accortosi che la madre era al telefono con un sedicente "delegato del giudice", ha allertato le Forze dell'ordine riferendo che l’interlocutore stava cercando di persuadere la madre a consegnargli i propri gioielli, sostenendo che l'autovettura a lei intestata fosse stata impiegata in una presunta rapina e che fosse necessario verificare che i monili in suo possesso non corrispondessero a quelli rubati.

L’operatore della Centrale Operativa ha rassicurato l’uomo, dandogli indicazioni su come la madre dovesse interagire con il presunto truffatore. Quest’ultimo, giunto poco dopo al domicilio dell’anziana per farsi consegnare l'oro, è stato bloccato in flagranza di reato dai militare tempestivamente sopraggiunti.

Il 55enne è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di via Ruggia, in attesa del successivo rito direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Questo tipo di raggiri sono sempre più diffusi e spesso sono rivolti agli anziani, le Forse dell’ordine ricordano spesso quanto sia importante non fidarsi di chi si presenta come appartenente alle Forze di polizia o a enti pubblici chiedendo denaro o oggetti di valore, non aprire la porta a sconosciuti e verificare sempre con un familiare o contattando il 112 in caso di dubbi.

 

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Perugia

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truffa anziana truffa finto carabiniere Carabinieri truffe telefoiche

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