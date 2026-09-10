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10 settembre 2026
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Riapre il parcheggio Matteotti, stessi posti auto e tariffe

A un anno dall’incendio è stata recuperata l’intera struttura e rimarranno invariati i posti auto per residenti e pendolari e le tariffe degli abbonamenti

Riapre il parcheggio Matteotti, stessi posti auto e tariffe

A poco più di un anno dall’incendio che rese inagibile l’intera struttura, il 14 settembre 2026 riapre al pubblico il parcheggio “Matteotti” ad Assisi. Dopo i necessari lavori di recupero, saranno completamente utilizzabili tutti i piani.

Giovedì 10 settembre nel corso di un vertice tra Comune di Assisi e il soggetto gestore Interparking, a cui hanno partecipato il sindaco Valter Stoppini, il vicensindaco Veronica Cavallucci e dirigenti comunali, è stato anche stabilito che resteranno invariati sia il numero dei posti riservati a residenti e lavoratori pendolari, sia le tariffe degli abbonamenti per tali categorie.

Verranno, inoltre, confermate anche tutte le agevolazioni previste a favore dei cittadini residenti che ne facciano richiesta: 2 ore di sosta gratuita; tariffa ridotta di 0,70 euro dalla terza ora di sosta; 30 minuti di sosta gratuita per tutti (anche non residenti) per chi accompagna studenti che frequentano i poli scolastici in prossimità del parcheggio. Residenti e pendolari potranno effettuare gli abbonamenti a partire da lunedì 14 settembre, negli uffici di Interparking all’ingresso principale del “Matteotti”.

Siamo molto soddisfatti – sottolinea la Giunta comunale – . Si tratta di una risposta importante per cittadini e turisti: viene ripristinato un servizio fondamentale e restano invariate tutte le agevolazioni previste per residenti e pendolari. Verranno mantenute anche le misure specifiche, adottate da tempo dal Comune, per aumentare la disponibilità di parcheggi nella parte alta della città a favore di residenti, pendolari e studenti dotati di veicoli propri (come ad esempio le mini auto): la possibilità di sostare gratuitamente nell’ultimo tratto di via Eremo delle Carceri e in aree limitrofe, nei 140 nuovi posti auto realizzati in collaborazione con la Provincia di Perugia”.

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Assisi

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parcheggio Matteotti Valter Stoppini Veronica Cavallucci incendio

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