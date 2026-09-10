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10 settembre 2026
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Escursionista soccorsa durante il trekking sul Cammino Francescano

La donna è caduta accidentalmente riportando una distorsione al ginocchio sinistro che le ha impedito di proseguire. E' stata trasportata al Branca

Escursionista soccorsa durante il trekking sul Cammino Francescano

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un’escursionista in difficoltà durante un trekking sul Cammino Francescano nella zona della diga di Valfabbrica per un soccorso a persona in area impervia.

L’escursionista di 66 anni, residente a Pistoia, era impegnata lungo il Cammino Francescano insieme a un gruppo organizzato, partito nei giorni scorsi dall'Eremo della Verna, diretto ad Assisi con arrivo previsto per la giornata di domani, 11 settembre.

Durante il percorso nei pressi dell'invaso, la donna è caduta accidentalmente, riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che le ha impedito di proseguire autonomamente. Raggiunta e recuperata dalla squadra dei Vigili del Fuoco operante sul posto, la malcapitata è stata messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice verde presso l'ospedale di Branca per gli accertamenti del caso.

Sul posto era presente anche il Sasu.

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Perugia

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Valfabbrica escursionista trekking Sasu vigili delfuoco Cammino Francescano

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