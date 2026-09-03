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3 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Sorpresa con hashish ed eroina nonostante obbligo di dimora, arrestata 23enne

Sorpresa con hashish ed eroina nonostante obbligo di dimora, arrestata 23enne

Una giovane di 23 anni, già gravata da numerosi precedenti e sottoposta alle misure dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Foligno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scattata durante un servizio di appostamento e monitoraggio nel territorio comunale. I poliziotti hanno notato la ragazza in compagnia di un uomo noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, insospettiti dai loro atteggiamenti guardinghi. Alla vista degli agenti che si avvicinavano per un controllo, entrambi hanno tentato la fuga: l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce tra le vie circostanti, mentre la 23enne è stata prontamente bloccata.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare una dose di eroina - acquistata poco prima dalla giovane -, oltre 90 grammi di hashish custoditi all'interno di un barattolo, 840 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione, materiale destinato al confezionamento e un coltellino. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Condotta in commissariato e ultimate le formalità di rito, la giovane è stata trattenuta nelle camere di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero. In sede di giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti della 23enne la misura della custodia cautelare in carcere.

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Foligno

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hashish eroina arrestata foligno obbligo di dimora

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