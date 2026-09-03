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3 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Rissa tra giovanissimi in un parco, 18enne aggredito con un coltello

Rissa tra giovanissimi in un parco, 18enne aggredito con un coltello

Notte di violenza a Perugia nei pressi del parco pubblico di via Jesi, a Colombella. Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito a colpi di coltello al culmine di un violento diverbio scoppiato tra due gruppi di giovani.

L'allarme è scattato a seguito delle numerose telefonate giunte al 112 da parte dei residenti della zona, allarmati dalle urla della lite. All'arrivo delle Volanti della Questura di Perugia sul posto, gli agenti hanno trovato il 18enne con evidenti ferite da taglio.

Stando alla prima ricostruzione fornita dalla vittima, il diverbio avrebbe coinvolto due comitive: nel momento in cui il ragazzo ha tentato di allontanarsi con alcuni amici per evitare il peggio, è stato inseguito da uno dei partecipanti e colpito più volte con una piccola lama al polpaccio sinistro e alla schiena.

Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in 10 giorni. Gli investigatori della Squadra Mobile perugina hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'aggressore e degli altri giovani coinvolti.

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Perugia

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