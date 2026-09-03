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3 settembre 2026
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Spello, irregolarità in 4 aziende cosmetiche. Multe da 10.000 euro

Gli ispettori del lavoro hanno evidenziato diverse irregolarità che hanno reso necessaria l'adozione di prescrizioni e contravvenzioni da 10 mila euro

Spello, irregolarità in 4 aziende cosmetiche. Multe da 10.000 euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia e con il supporto dell’Arma territoriale, hanno condotto un’attività ispettiva concentrando i controlli presso la sede operativa di quattro distinte aziende attive nel settore della cosmetica nel Comune di Spello.

L'accesso ispettivo, mirato alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha evidenziato diverse irregolarità che hanno reso necessaria l'immediata adozione di specifiche prescrizioni obbligatorie a carico dei rispettivi datori di lavoro per l'eliminazione delle inadempienze riscontrate a tutela de lavoratori dipendenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto sarà informata dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro imposte e del contestuale pagamento delle ammende contestate, per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

 

Tag

Perugia

Parole chiave

Spello sicurezza lavoro salute ispettori lavoro multe

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