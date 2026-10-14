Altrocioccolato, 20 anni + 1 | Conto alla rovescia per la golosa kermesse

Dal 23 al 25 ottobre 2026, il centro storico di Città di Castello torna ad animarsi con la 21^ edizione di Altrocioccolato, la celebre manifestazione culturale dedicata al cacao equo e all'economia solidale, promossa dall’Associazione Umbria Equosolidale. Dopo l'importante traguardo delle 35.000 presenze registrate nel 2025, la kermesse si prepara a tre giornate ricche di eventi che coinvolgeranno Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti, Piazza Fanti e le principali vie cittadine.
Un programma ricco, i numeri dell'edizione 2026
L'edizione di quest'anno, presentata a Perugia, si preannuncia particolarmente articolata:
Oltre 75 stand ed espositori del commercio equo, dell'artigianato e di piccoli produttori locali.
50 tra musicisti e artisti di strada pronti ad esibirsi in contemporanea su diversi palchi e postazioni.
3 piazze del centro storico attivamente animate dagli eventi.
Quasi 1.000 studenti coinvolti nei laboratori didattici e nelle attività con le scuole.
Il tema dell'anno: “A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario”
Il titolo scelto per questa 21^ edizione – A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario – lancia un chiaro messaggio sociale. Di fronte al clima globale di odio e conflitti, la risposta della manifestazione si fonda sulla non violenza, sulla solidarietà e sul concetto di “gioia radicale”, intesa come forma di resistenza e condivisione.
Accanto agli stand delle Botteghe dell'Umbria e agli artigiani del cioccolato certificato, la kermesse affronterà temi centrali dell'attualità: la giustizia sociale, l'antifascismo, la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
Spettacoli, mostre e attività per famiglie
Il cartellone artistico della tre giorni spazierà tra proposte culturali diversificate:
Musica e Circo Sociale: Un intreccio tra sonorità africane, sudamericane, folclore italiano e sperimentazioni acustico-elettroniche. Le piazze ospiteranno anche acrobati, giocolieri, numeri di fuoco e monocicli.
Teatro e Memoria: La compagnia Casa Fools porterà in scena lo spettacolo “Nella notte ci guidano le stelle”, dedicato alle donne della Resistenza.
Bambini e Famiglie: In Piazza Fanti spazio a laboratori di "architetture di pace", letture, e pittura collettiva.
Incontri e Mostre: Nell'atrio del Municipio sarà allestita l'esposizione itinerante Be My Voice – Un diario per Gaza, nata dal dialogo tra il giornalista palestinese Alhassan Selmi e l’illustratrice Marcella Brancaforte. Domenica 25 ottobre alle 17 si terrà un incontro approfondito con la partecipazione in collegamento del giornalista Raffaele Oriani.
Tradizione Tipografica: Tra le novità dell'edizione 2026 rientra l'apertura straordinaria della storica Tipografia Grifani Donati nel pomeriggio di domenica, con visite guidate e laboratori di stampa al torchio.