Altrocioccolato, 20 anni + 1 | Conto alla rovescia per la golosa kermesse

Dal 23 al 25 ottobre 2026, il centro storico di Città di Castello torna ad animarsi con la 21^ edizione di Altrocioccolato, la celebre manifestazione culturale dedicata al cacao equo e all'economia solidale, promossa dall’Associazione Umbria Equosolidale. Dopo l'importante traguardo delle 35.000 presenze registrate nel 2025, la kermesse si prepara a tre giornate ricche di eventi che coinvolgeranno Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti, Piazza Fanti e le principali vie cittadine.

Un programma ricco, i numeri dell'edizione 2026

L'edizione di quest'anno, presentata a Perugia, si preannuncia particolarmente articolata:

Oltre 75 stand ed espositori del commercio equo, dell'artigianato e di piccoli produttori locali.

50 tra musicisti e artisti di strada pronti ad esibirsi in contemporanea su diversi palchi e postazioni.

3 piazze del centro storico attivamente animate dagli eventi.

Quasi 1.000 studenti coinvolti nei laboratori didattici e nelle attività con le scuole.

Il tema dell'anno: “A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario”

Il titolo scelto per questa 21^ edizione – A(r)miamoci! Un altro mondo è necessario – lancia un chiaro messaggio sociale. Di fronte al clima globale di odio e conflitti, la risposta della manifestazione si fonda sulla non violenza, sulla solidarietà e sul concetto di “gioia radicale”, intesa come forma di resistenza e condivisione.

Accanto agli stand delle Botteghe dell'Umbria e agli artigiani del cioccolato certificato, la kermesse affronterà temi centrali dell'attualità: la giustizia sociale, l'antifascismo, la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Spettacoli, mostre e attività per famiglie

Il cartellone artistico della tre giorni spazierà tra proposte culturali diversificate: