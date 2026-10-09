Quarantacinquesima edizione per la Giostra della Quintana di San Giovanni Profiamma, che ormai si appresta spedita a celebrare il cinquantennale: quasi mezzo secolo, dalla felice intuizione dell’allora parroco Don Eros Mancinelli che all’epoca, insieme ad un gruppo di paesani, gettò il seme della manifestazione.

I bambini delle prime pioneristiche quintanelle, sono oggi i genitori degli attuali protagonisti dell’evento, per una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, rinnovandosi sempre nelle spirito e nell’entusiasmo senza perdere mai di vista i valori dello spirito di coesione paesana.

È tutto pronto per l’appuntamento clou di domenica agli impianti sportivi di San Giovanni Profiamma, quando scenderanno in campo i magnifici otto cavalieri, pronti a sfrecciare in sella alle loro bici, lancia in resta, per la conquista dell’ambito palio.

Il programma

E mentre la taverna accoglie ogni sera centinaia di avventori con le cene rionali aperte a familiari e simpatizzanti, il programma delle iniziative prosegue senza sosta: venerdì 9 ottobre alle 17:30 sfida culinaria con la ‘Gara del Dolce’ agli impianti sportivi, e alle 21 si entra nel vivo con la ‘Gara dei Tamburini.

Sabato 10 ottobre in scena i piccoli figuranti, con il Corteo Storico per le vie della frazione: la sfilata che prenderà il via dalle 16:30 sino agli impianti sportivi, mentre alle 17:30 il programma prevede la presentazione di Dama e Cavaliere al Campo de li Giochi, seguito dalla lettura del bando e dall’estrazione dell’ordine di partenza della gara, con apertura alle 18 del punto di ristoro.

La singolar tenzone è in calendario per domenica 11 ottobre: alle 11:30 benedizione di dame e cavalieri durante la Santa Messa, alle 15 ritrovo dei figuranti e ingresso al campo, alle 16 al via la 45° edizione della Giostra della Quintanella, e alle 18 si aprono i battenti e le cucine del punto ristoro.

La solidarietà

Attenzione anche alla solidarietà con il ‘Premio Don Eros Mancinelli’ e la tradizionale visita con musica e beneficenza – rigorosamente in costume - alle case di cura per anziani Villa Salmata e Opera Pia Castori.

E intanto ieri sera è stato ufficialmente presentato il Palio di Giostra, firmato anche quest’anno dal giovannismo artista folignate Edoardo Zucchini, che si è ispirato a San Giovanni Profiamma, all’iconografia della Quintanella ed all’ottantennale della Giostra.

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Stefano Zuccarini, il vicesindaco con delega alla Quintana Riccardo Meloni e l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Cesaro: a fare gli onori di casa il presidente Simone Favaroni e la segretaria Martina Ferri.

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