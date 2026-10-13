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13 ottobre 2026
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Alla scoperta dei funghi nel Bosco di Tecchie: passeggiata con Marta Cipriani

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Scopri i funghi con Marta Cipriani nel Bosco di Tecchie! Una passeggiata unica tra natura e micologia. Prenota ora per un'esperienza indimenticabile.

Alla scoperta dei funghi nel Bosco di Tecchie: passeggiata con Marta Cipriani

Una passeggiata per conoscere i funghi e scoprire le relazioni che li legano all’ambiente del bosco. È la proposta dell’Associazione Etnobotanica Meliloto per domenica 18 ottobre, nel Bosco di Tecchie, nella Serra di Burano, con punto d’incontro a Caimarini, in provincia di Pesaro e Urbino.

Ad accompagnare i partecipanti sarà Selva Marta Cipriani, micologa ed erborista, che guiderà l’osservazione delle specie incontrate lungo il percorso. Tra faggi e querce, l’uscita offrirà l’occasione per approfondire le curiosità del mondo dei funghi e il loro ruolo nelle relazioni tra gli esseri viventi che popolano il bosco.

Dalla raccolta alla classificazione

Durante la camminata ci si dedicherà alla raccolta consapevole e all’osservazione dell’ambiente, affiancando l’esperienza sul campo al riconoscimento degli esemplari trovati.

Al termine della passeggiata, il gruppo tornerà al punto di partenza per poi raggiungere Ka’ula, spazio comunitario che ospiterà il pranzo. Il programma proseguirà con la classificazione delle specie raccolte, un momento di approfondimento per riprendere quanto osservato durante l’escursione. La conclusione della giornata è prevista intorno alle 17.30.

Ritrovo, attrezzatura e prenotazioni

Il ritrovo è fissato alle 8.45 a Caimarini (PU). Ai partecipanti è richiesto di portare un cestino per la raccolta, un coltellino, un quaderno e una penna per gli appunti, oltre a scarpe e abbigliamento adatti a una camminata autunnale nel bosco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Francesco al 377 2793656.

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Tag

Gubbio

Parole chiave

funghi Bosco di Tecchie Marta Cipriani micologia escursione Serra di Burano raccolta funghi Pesaro e Urbino

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