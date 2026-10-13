Ci sono vittorie che non contano solo per l’Albo d’Oro ma che scaldano il cuore di un intero rione e di un’intera comunità: e così la quarantacinquesima edizione della Quintanella di San Giovanni Profiamma, domenica scorsa, ha regalato al rione San Girolamo una di quelle giornate che resteranno nella memoria grazie alla splendida doppietta firmata da Lorenzo Martelli.

Il giovanissimo "Furente" ha conquistato l’ambito palio firmato da Edoardo Zucchini, che firmò tra l’altro anche quello dello scorso anno, finito sempre ai biancoverdi del priore Diego Iavarone.

Sul podio del Campo de li Giochi sono saliti a testa alta anche il rione Colle, grazie all’ottima giostra di Nicolò Magli che si è piazzato al secondo posto, ed il rione Casebasse con Lyam Proietti sul terzo gradino.

Al di là di tempi e punteggi, la vera vittoria è stata quella di San Giovanni Profiamma, che ha saputo unire nello spirito della festa intere generazioni.

La gioia spensierata dei bambini protagonisti in abiti secenteschi e la grinta dei baby cavalieri hanno sancito come la rievocazione sia ancora fortemente viva e vitale.

A sfidarsi in sella alle bici a colpi di pedale e lancia in resta: per il rione Casebasse, le priore Aurora Perticari e Laura Cordiali con il cavaliere Lyam Proietti e la dama Mia Mezzetti; per il rione Cimabue le priore Diletta Favaroni e Monica Cirocchi, con il cavaliere Tommaso Salvatori e la dama Francesca Curvà; per il rione Colle la priora Maria Necualu ed il cavaliere Nicolò Magli con la dama Emma Cappelletti; per il rione Fosso Treggiano, il priore Tania Pennacchi, il cavaliere Matteo Cruciani e la dama Ludovica Benedetti; per il rione Mazzante le priore Camilla Gubbini ed Elisa Carletti, il cavaliere Luca Pepponi e la dama Grata Natali; per il rione Mulino, la priora Martina Mirti, il cavaliere Tommaso Moretti e la dama Greta Donati; per il rone San Girolamo il priore Diego Iavarone, il cavaliere Lorenzo Martelli e la dama Sharon Mondello; e per il rione Turri la priora Donatella Ottaviani, il cavaliere Cesare Peppoloni e la dama Serena Franquillo.

Da sottolineare la forte componente femminile alla guida delle contrade.

Cala così il sipario sulla 45° edizione della Quintanella di San Giovanni Profiamma: una festa che – di fatto - vive tutto l'anno e che si è conclusa con l’assegnazione ad Angelo Carletti del Premio Don Eros Mancinelli.

Ed ora, tutti al lavoro per la prossima edizione verso il cinquantennale.