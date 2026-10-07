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7 ottobre 2026
3 min di lettura
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Aree interne, Regione: "Oltre 59 milioni di euro e 13 milioni alle aree montane. Garantire il diritto di restare"

L’Umbria punta su interventi strutturali, opportunità per i giovani e collaborazione tra istituzioni con quasi 60 milioni di euro e 13 milioni per i territori montani

Aree interne, Regione: "Oltre 59 milioni di euro e 13 milioni alle aree montane. Garantire il diritto di restare"

Garantire il diritto di restare e creare le condizioni per tornare, attraverso servizi, opportunità di lavoro e investimenti capaci di contrastare lo spopolamento. Sono i progetti che la Regione Umbria ha posto al centro del tavolo con la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella tappa del 6 ottobre a Terni. Il confronto ha rappresentato un’occasione per portare all’attenzione del Parlamento le esigenze dei territori e rafforzare il raccordo tra politiche nazionali e programmazione regionale.

59 comuni

La Strategia nazionale per le aree interne coinvolge 59 Comuni su 92 e oltre 200mila residenti. Alle tre aree del ciclo 2014-2020 – Sud Ovest Orvietano, Nord Est Umbria e Valnerina – si sono aggiunte l’Unione dei Comuni del Trasimeno e la Media Valle del Tevere. Per il periodo 2021-2027 le risorse programmate ammontano a circa 59,4 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 36,8 milioni del precedente ciclo.

13 milioni alle aree montane

Per i territori montani, la Regione ha inoltre programmato circa 13 milioni di euro sulle annualità 2022, 2023 e 2024 del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Gli interventi riguardano la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la manutenzione della viabilità, l’accessibilità digitale, il rafforzamento dei servizi essenziali e il sostegno alle attività economiche.

Gli investimenti

Gli investimenti puntano a rafforzare i servizi sociali, sanitari e per l’istruzione, sostenere l’occupazione e la formazione, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e riqualificare gli spazi delle comunità. In questo quadro si inserisce il progetto “Insieme”, individuato tra le operazioni di importanza strategica dei programmi regionali Fesr e Fse+: un intervento integrato che promuove lo scambio tra generazioni e la partecipazione attiva di giovani e anziani alla vita dei territori.

Più potere ai Comuni

Un altro tema centrale è il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni. La gestione dei servizi, gli uffici condivisi, la formazione e il supporto tecnico possono aiutare gli enti a elaborare strategie di lungo periodo e a tradurre le risorse disponibili in interventi efficaci.

Il diritto di tornare

Le aree interne e montane – ha spiegato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – sono una componente essenziale. Garantire il diritto di restare significa rendere concretamente possibile scegliere di vivere, lavorare e costruire una famiglia in questi luoghi. A questo diritto dobbiamo affiancare quello di tornare: i giovani devono poter studiare e fare esperienze altrove, senza essere costretti a rinunciare alle proprie radici. Servono servizi sanitari territoriali, scuole di qualità, trasporti, connessioni digitali e opportunità di occupazione. Non interventi isolati, ma politiche strutturali, risorse certe e una collaborazione stabile tra Stato, Regione e amministrazioni locali”.

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Umbria

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