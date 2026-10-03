Si sa da un anno che l’Umbria e Assisi saranno il palcoscenico dell’edizione 2026 dell’incontro delle religioni e culture per la pace, che – organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio – si richiama allo Spirito di Assisi, ossia da quando – al termine dell’edizione 2025 - Marco Impagliazzo, presidente della Sant’Egidio, diede l’annuncio dell’arrivo in città dopo il discorso finale di Papa Leone XIV. Ma ora la presidente della Regione Stefania Proietti – senza che ancora per la cronaca ci sia un annuncio ufficiale in tal senso: e chissà che non arrivi domani dall’Angelus che verrà ascoltato anche nella piazza di San Francesco – spoilera il possibile ritorno del Papa: "Ci sarà dal 25 al 27 ottobre con la gradita visita di Papa Leone", ha detto la presidente oggi incontrando le varie autorità civili, secondo quanto riportato da Ansa.

Il 27 ottobre 1986 Giovanni Paolo invitò tutti i rappresentanti delle religioni ad Assisi, per una storica giornata di preghiera interreligiosa: furono una sessantina i rappresentanti delle varie religioni che arrivarono in città per quello che venne definito il “congresso mondiale delle religioni per la pace e da lì nacque quello “Spirito di Assisi” ricordato anche dal Pontefice americano l’anno scorso: “Mai più l’uno contro l’altro, ma l’uno accanto all’altro”, l’appello di Prevost, sottolineando come quello nell’ottobre di 40 anni fa “fu un momento storico, una svolta nei rapporti tra le religioni: noi – l’invito – ricominciamo da Assisi”.

Quella di quest’anno è dunque la quarantesima edizione, che segna un ritorno in Umbria e nella città serafica dopo l’evento Sete di Pace del 2016 e – tra gli altri – la giornata di preghiera convocata sempre sulla scia dell’incontro del 1986 nel gennaio 2002 a poche settimane dall’attentato alle Torri Gemelle. In entrambe le occasioni in città sono arrivati i due Papi all’epoca in carica, Wojtyla 23 anni fa e Papa Francesco 10 anni fa. Ora – parole di Proietti a parte – non è chiaro se tra tre settimane ci sarà anche Papa Leone XIV, ma la città torna a sperare in una visita del nuovo pontefice che, eletto a maggio, è stato stato ad Assisi due volte: a novembre 2025 per l’assemblea Cei, e lo scorso sei agosto per il raduno dei giovani. Ora si spera nel 27 ottobre

.