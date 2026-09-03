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3 settembre 2026
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Il saluto nella camera ardente, venerdì i funerali di Samuele e Leonardo

Nella casa funeraria Arof la camera ardente per Samuele Morettini e Leonardo Bertino, morti a Sant'Enea. Venerdì i funerali a San Martino in Colle

Il saluto nella camera ardente, venerdì i funerali di Samuele e Leonardo

Sarà un altro giorno di dolore e commozione per la comunità perugina, e in particolare di San Martino in Colle, quella di venerdì 4 settembre.

Alle ore 9 nel campo sportivo di San Martino in Colle saranno officiati i funerali di Samuele Morettini, non ancora 17enne, e di Leonardo Bertino, di 17 anni, morti nel terribile incidente che si è verificato sulla Marscianese, poco prima dello svincolo per Sant’Enea.

Dalla mattinata di oggi, giovedì, in tanti si sono recati nella Casa Funeraria Arof a Ponte San Giovanni dove è stata allestita la camera ardente.

Il nulla-osta alle esequie è stato dato all’esito dell’autopsia eseguita sui corpi dei due ragazzi, per accertare alcuni aspetti della loro morte. Entrambi sedevano sul sedile posteriore della Marcedes Classe A condotta da un loro amico, neo patentato, e sono stati sbalzati fuori durante i vari ribaltamenti della vettura, uscita di strada in una curva. Gli esami hanno accertato che i due ragazzi non indossavano le cinture di sicurezza.

Le prime verifiche tecniche sul luogo dell’incidente hanno fatto ipotizzare che il veicolo stesse procedendo ad una velocità di circa 100 km/h, quindi il doppio rispetto al limite consentito in quale punto.

Una tragedia che pone ancora degli interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare quando alla guida ci sono dei giovanissimi.

Ai due giovani avevano dedicato uno striscione anche i tifosi del Perugia nella trasferta di Pesaro.

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Perugia

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