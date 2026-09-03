Anas ha comunicato che nella notte di oggi, giovedì 3 settembre, e nella notte di domani, venerdì 4 settembre, dalle 21.00 alle 6.00 saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione sulle rampe dello svincolo di Ponte San Giovanni, che saranno temporaneamente chiuse in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni.

Sulla strada statale 3bis "Tiberina" Anas ha completato la prima fase degli interventi notturni per il risanamento della pavimentazione in corrispondenza della curva di Collestrada.

Gli automobilisti e gli altri conducenti di mezzi in transito dovranno seguire le indicazioni dei percorsi alternativi.