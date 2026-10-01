Terminata la propria stagione, il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto presenta un ulteriore evento dedicato all’iscrizione dell’arte del canto lirico italiano nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO e agli 80 anni di attività dell'Istituzione.

Mercoledì 7 ottobre al Teatro Caio Melisso di Spoleto andranno in scena due atti unici, tragico l’uno e comico l’altro, di Marcello Panni, autore della musica e dei libretti di entrambi i titoli, Hanjo e Lo stratagemma dell’avvocato Manigoldi. Sono previste due recite: la prima, riservata alle scuole, alle ore 9.30 e la seconda, aperta al pubblico, alle ore 20.30.

Le due opere

Hanjo è un’opera composta nel 1994 per il Maggio Musicale Fiorentino e ripensata nel 2016 per un organico di sei strumentisti e tre cantanti. Questa seconda versione sarà proposta per l’occasione in un nuovo allestimento. Il libretto è ispirato all’omonimo Nō moderno di Yukio Mishima (1955). Protagonista è Hanako, giovane geisha che attende in una stazione di Tokyo il ritorno dell’amato Yoshio, dal quale si era separata scambiando un ventaglio come pegno d’amore. Quando Yoshio ritorna, Hanako, ormai prigioniera dell’ossessione dell’attesa, non lo riconosce e sceglie di restare accanto alla pittrice Jitsuko, innamorata di lei.

Lo stratagemma dell’avvocato Manigoldi è invece una farsa in un atto e tre scene, liberamente tratta dalla commedia La trovata dell’avvocato Max di Bruno Corra (1940). L’opera è stata eseguita in prima assoluta il 9 novembre 2025 al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, nell’allestimento della Fondazione Flavio Vespasiano per il Reate Festival, con il quale sarà presentata anche a Spoleto. Ambientata negli anni Cinquanta, la vicenda mette in scena l’ipocrisia e la corruzione morale della borghesia legata al boom edilizio. Nel suo elegante studio, l’avvocato Manigoldi, penalista raffinato e cinico, riceve il giovane Leandro Lupis, segretario dell’industriale del cemento Pecorai, che gli confessa di aver sottratto del denaro al proprio datore di lavoro. Manigoldi intravede nella situazione un’occasione da sfruttare e mette a punto uno stratagemma che coinvolge anche Susy, la figlia di Pecorai, trasformando il tentativo di salvare Leandro in un gioco di interessi e manipolazioni.

La direzione musicale del dittico è affidata a Marco Angius e la regia a Cesare Scarton; le scene sono di Gianni Dessì, le luci di Andrea Tocchio e i costumi del Teatro Lirico Sperimentale. In buca gli strumentisti dell’Ensemble Avos Project.

Gli interpreti

Protagonisti delle due opere saranno i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale. In Hanjo Lorena Cesaretti e Sara Di Santo saranno Hanako, una giovane geisha; Rosa D’Alise e Anna Pieri Jitsuko, pittrice; Mattia Ribba e Nicolò Sasso Yoshio, un giovane. Nello Stratagemma dell’avvocato Manigoldi Mattia Ribba e Nicolò Sasso saranno Avvocato Manigoldi, penalista di grido; Oronzo D’Urso e Paolo Mascari Dottor Leandro Lupis, segretario dell’ingegnere; Edoardo Di Cecco e Stepan Polishchuk Ingegnere Pecorai, industriale del cemento; Lorena Cesaretti e Sara Di Santo Signorina Susy, giovane figlia dell’ingegnere; Rosa D’Alise e Anna Pieri Voce dell’usciera.

La conferenza di presentazione

Mercoledì 7 ottobre alle ore 18.30 nel Foyer del Teatro Caio Melisso si terrà la conferenza di presentazione dello spettacolo. Il Direttore artistico Enrico Girardi dialogherà con Marcello Panni, Marco Angius e Cesare Scarton. Ingresso libero.

Il dittico di opere di Marcello Panni è una coproduzione del Teatro Lirico Sperimentale con il Teatro della Cometa di Roma. Dopo le recite spoletine, lo spettacolo sarà ripreso al Teatro della Cometa il 6 febbraio 2027 alle ore 19.00 e il 7 febbraio 2027 alle ore 17.00 e alle ore 21.00.

I biglietti

I settore (platea e palchi platea) € 25,00* | II settore (palchi) € 20,00* | galleria € 15,00* | ridotto** € 15,00

esclusi diritti di prevendita *ridotto: under 30, over 65, associazioni ed enti convenzionati

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Ticket Italia (tel. 0743.222889, www.ticketitalia.com) al seguente link: https://ticketitalia.com/hanjo-teatro-caio-melisso-spoleto-7-ottobre-2026 o presso le rivendite autorizzate Ticket Italia. Saranno inoltre disponibili presso la Biglietteria del Teatro Caio Melisso mercoledì 7 ottobre dalle ore 18.00 a inizio spettacolo.

Il dittico di opere di Marcello Panni è realizzato grazie al sostegno di: Ministero della Cultura; Regione Umbria; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Coo.Be.C.; INGI Energia; Meccanotecnica Umbra; Monini; Studio Vannelli - Perilli e Media Production.