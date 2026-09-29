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29 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Piazza 40 Martiri, ok della Soprintendenza per l’acquisto di rotatorie e dissuasori

La scelta di materiali e forme riprenderà gli elementi già presenti nel giardino, con un richiamo alla struttura del campanile di San Francesco

Piazza 40 Martiri, ok della Soprintendenza per l’acquisto di rotatorie e dissuasori

Finalmente si parte: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha dato il nulla osta per l’acquisto di arredi e dissuasori destinati a Piazza 40 Martiri a Gubbio, un passaggio molto atteso che consente ora di procedere con la fase operativa.

I dissuasori saranno cubici, realizzati nello stesso materiale e nella stessa tonalità delle sedute già presenti all’interno del giardino pubblico, così da garantire continuità e coerenza all’intervento di riqualificazione. Le rotatorie saranno invece realizzate in acciaio corten, con un disegno ottagonale che riprende quello caratteristico del campanile della Chiesa di San Francesco, richiamando così un elemento architettonico fortemente legato all’identità del luogo.

Finalmente possiamo partire - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli - avevamo già predisposto tutto e aspettavamo soltanto il nulla osta della Soprintendenza. Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione anche alla qualità estetica degli elementi, perché si inseriscano in maniera armonica nella piazza. L’obiettivo è completare progressivamente il progetto di Piazza 40 Martiri, coniugando funzionalità, sicurezza e qualità dello spazio urbano”.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione di Piazza 40 Martiri avviato con i lavori finanziati dal PNRR, e proseguirà con il progetto da 500 mila euro che prevede anche la pavimentazione del sagrato della Chiesa di San Francesco e di via degli Ortacci fino a Porta San Francesco.

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Gubbio

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