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29 settembre 2026
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Cuculo bloccato nella rete di protezione dell'aeroporto di Perugia, salvato

L'operazione dei Vigili si è avvalsa di mezzi speciali areoportuali. L'animale ferito è stato trasferito al Pronto Soccorso Veterinario per le cure

Cuculo bloccato nella rete di protezione dell'aeroporto di Perugia, salvato

​I Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Perugia sono intervenuti per recuperare un cuculo rimasto bloccato e ferito nelle reti di protezione all'interno dell'area aeroportuale.

Il volatile era rimasto intrappolato lì per diversi giorni. ​L'operazione è stata eseguita con l'utilizzo dei mezzi speciali areoportuali usati per il recupero in quota del volatile. Dopo la messa in sicurezza, l’animale è stato preso in carico dai rappresentanti dell'associazione Wild Umbria e trasferito presso il Pronto Soccorso Veterinario di Perugia per ricevere le cure necessarie.

Tag

Perugia

Parole chiave

cuculo vigili del fuoco aeroporto Perugia animali volatili aeroporto

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