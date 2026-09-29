​I Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale di Perugia sono intervenuti per recuperare un cuculo rimasto bloccato e ferito nelle reti di protezione all'interno dell'area aeroportuale.

Il volatile era rimasto intrappolato lì per diversi giorni. ​L'operazione è stata eseguita con l'utilizzo dei mezzi speciali areoportuali usati per il recupero in quota del volatile. Dopo la messa in sicurezza, l’animale è stato preso in carico dai rappresentanti dell'associazione Wild Umbria e trasferito presso il Pronto Soccorso Veterinario di Perugia per ricevere le cure necessarie.