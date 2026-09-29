A Terni continua l'emergenza abitativa che, ormai da qualche anno, è uno dei principali problemi che il Comune deve affrontare per l'esponenziale richiesta da parte di cittadini in difficoltà. Secondo quanto osservato dall'Ente: “Sono aumentate in maniera esponenziale le situazioni in cui persone o nuclei familiari perdono o rischiano di perdere la propria abitazione e necessitano di un intervento pubblico urgente a causa della loro fragilità socio economica” - è questa una delle premesse con le quali è stato pubblicato un avviso di emergenza abitativa che ha spinto il Comune a determinare l'apertura della graduatoria dell’emergenza abitativa in modo permanente, con aggiornamento trimestrale in presenza di nuove domande o nuovi alloggi.

Emergenza abitativa, le cause a Terni

Secondo quanto contenuto nella determina numero 2927 del 23/09/2026 le principali cause che hanno portato i cittadini ternani a una vera e propria emergenza abitativa (iniziata anche in coincidenza con la pandemia da Covid-19) sono: gli sfratti esecutivi, soprattutto per finita locazione o difficoltà economiche; l'aumento delle famiglie con redditi insufficienti a sostenere il costo dell'affitto; le separazioni familiari che determinano la perdita dell'alloggio; le persone costrette a vivere in sistemazioni precarie o temporanee e disponibilità limitata di alloggi pubblici rispetto alla domanda. Tutte situazioni compatibili con una congiuntura economica sfavorevole anche a livello nazionale e che colpisce soprattutto le aree meno ricche del paese. Con la graduatoria dell’emergenza abitativa aperta in modo permanente l'obiettivo del Comune è quello di avere risposte più idonee alle richieste dei cittadini in difficoltà che potranno essere soddisfatte fino a concorrenza degli alloggi disponibili ed in relazione all’adeguatezza degli alloggi rispetto alla composizione del nucleo familiare richiedente, così come previsto dal R.R. n. 5/2022 modificato dal R.R. n. 1/2026.

Avviso pubblico per case popolari

All'articolo 1 dell'avviso per la richiesta di case popolari è stato individuata la ricognizione e l'individuazione delle varie situazioni di emergenza abitativa: sfratti esecutivi non prorogabili; ordinanze di sgombero; sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza; trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria; sistemazione di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell’USL UMBRIA 2; locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione; donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14; sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato; sistemazione di genitori separati o divorziati che, a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale all’altro coniuge, versino in gravi condizioni di disagio economico e abitativo; sistemazione di persone e/o nuclei che usufruiscono del servizio di Pronto Intervento Sociale per senza fissa dimora.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile on line dal sito internet del Comune di Terni: www.comune.terni.it; La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo apponendo una marca da € 16,00 nell’apposito spazio sul frontespizio e annullata con un tratto di penna ad inchiostro indelebile che ne superi i margini e raggiunga il sottostante foglio di carta. La domanda può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente o inviata con Pec/mail all’indirizzo istituzionale: comune.terni@postacert.umbria.it, in formato PDF, leggibile e completa della seguente documentazione: