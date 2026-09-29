Si fanno sentire anche sul territorio umbro gli effetti dell’iniziativa cosidetta “Tetto Eni” che prevede una soglia massima sui prezzi di benzina e gasolio, grazie anche dimezzamento delle accise stabilito dal Governo Meloni. Mentre ieri, primo giorno dell’iniziativa, sono state segnalate lunghe code di automobili nelle aree di Santa Sabina e Ponte San Giovanni, nella giornata di oggi si può leggere l’avviso dell’esaurimento carburante in molti distributori dell’area di Perugia sia in centro che in aree più periferiche.

L’effetto “prezzo bloccato” ha portato in meno di 24 ore a far chiudere diverse pompe di rifornimento, creando non pochi disagi per i cittadini del capoluogo, finché non ci sarà un nuovo arrivo di carburanti.

Il Comitato Nazionale Vittime Del Caro Carburanti

Intanto, seguono le iniziative a livello nazionale per chiedere direttamente al governo un aiuto agli italiani. In questi giorni si è infatti mosso il Comitato Nazionale Vittime Del Caro Carburanti, che attraverso le parole del suo Presidente Francesco Tanasi propone di abbassare le accise ai termini minimi previsti dall’Unione Europea, ovvero 359 euro ogni 1000 litri di benzina e 330 ogni 1000 di gasolio, ed applicare direttamente alla pompa di benzina uno sconto di 20 centesimi al litro per 60 giorni, dando l’assoluta priorità al portafoglio delle famiglie italiane per garantirne un sostentamento facilitato in un periodo dove l’aumento dei prezzi riguarda praticamente ogni settore economico.

“Non chiediamo interventi simbolici ne’ riduzioni di pochi centesimi. Chiediamo una misura straordinaria per 60 giorni, capace di fare davvero la differenza ogni volta che un cittadino fa rifornimento”, queste le parole di Tanasi, che è anche Segretario Nazionale Codacons.

Al momento in Italia le accise sono di 672,90 euro ogni mille litri di benzina, mentre per il gasolio la soglia è scesa a 622,90 euro ogni mille litri dopo l’ultimo decreto legge, quindi portandole ai livelli richiesti dal Comitato si arriverebbe a produrre un risparmio di 38,3 centesimi al litro sulla benzina e 35,7 sul petrolio. A tutto ciò vanno aggiunti gli ulteriori 20 centesimi da applicare alla sede di rifornimento, quindi il prezzo al litro scenderebbe di 58,3 centesimi nel primo caso e di 55,7 centesimi nel secondo.

Effettuando i dovuti calcoli, su un ipotetico rifornimento di 50 litri si risparmierebbero rispettivamente 29 e 28 euro complessivi, cifre sicuramente non da poco in un periodo di incertezza economica come questo.

Una misura per dare sollievo

“Il caro carburanti pesa ogni giorno sui bilanci di famiglie e lavoratori. La nostra proposta punta a superare i 50 centesimi al litro di riduzione potenziale sia sulla benzina sia sul gasolio. Non pochi centesimi e non per pochi giorni: chiediamo 60 giorni di intervento straordinario per ridurre in modo significativo il costo dei rifornimenti”, conclude Tanasi.

Una misura non applicabile per un lungo periodo ed allora la richiesta è quella di applicarla per due mesi, in modo tale da generare un impatto immediato e regalare un po’ di fiato ai risparmi delle famiglie italiane, nella speranza che gli scenari del panorama internazionale cambino e ci diano l’opportunità di riportare il prezzo di un bene essenziale come la benzina ad un livello normale.

Nel frattempo, sicuramente continueranno a nascere questo genere di iniziative in Italia e più generalmente in Europa, sperando che vengano ascoltate e si arrivi ad un risultato concreto che miri al benessere dei cittadini.

Articolo e foto di Fra.D’A.