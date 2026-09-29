Martedì scorso, a Guardea, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 54enne calabrese, pluripregiudicato, temporaneamente domiciliato in zona per motivi di lavoro. L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

L’attività investigativa ha permesso ai militari di individuare l’uomo, che deve scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione a seguito di una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commesso a Rosarno tra aprile e luglio 2023.

Le indagini, svolte dalla Tenenza dell’Arma di Rosarno a seguito della denuncia presentata dalla moglie, avevano documentato violenze fisiche, minacce e condotte vessatorie da parte dell’uomo nei confronti della stessa, reiterate nel tempo e consumate anche alla presenza dei figli minori.

L'arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Terni.