Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla Procura della Repubblica di Terni, nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto di tentato omicidio.

I fatti risalgono al 29 luglio 2026 nell'area di servizio di Fabro Est, sull'autostrada A1 quando il presunto autore del fatto ha colpito con ripetute coltellate la vittima nelle zone vitali del corpo, fino a sfiorargli la vena giugulare.

L'identificazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della vittima e alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato nell'area di servizio. La persona arrestata è stata rintracciata nella sua abitazione nella città di Brescia.

La misura cautelare è stata adottata all'esito dell'indagine eseguita dalla Polizia di Orvieto, in collaborazione con il Commissariato di Orvieto e la Squadra Mobile della Questura di Terni che è stata attivata subito dopo l'aggressione.