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29 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Fermato a notte fonda con "kit dello scasso", denunciato 30enne

L'uomo alle 4 del mattino girava con cesoie, cacciaviti, un puntale in metallo, una taglierina per vetri, una chiave inglese e diversi guanti in lattice

Fermato a notte fonda con "kit dello scasso", denunciato 30enne

Girava a notte fonda per le vie della città con addosso un vero e proprio kit da scasso. Un 30enne residente nel folignate è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Spoleto dai carabinieri di Foligno per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L'operazione è scattata intorno alle 4 del mattino lungo via San Giovanni dell'Acqua, a Foligno, durante alcuni servizi di controllo del territorio. Notata la presenza dell'uomo ad un'ora insolita e insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno deciso di fermarlo per una verifica.

La successiva perquisizione personale ha confermato i dubbi dei carabinieri: nascosto nella disponibilità del 30enne è stato infatti rinvenuto un articolato set di attrezzi idonei all'effrazione. Nello specifico, i militari hanno rinvenuto e sequestrato cesoie, due cacciaviti di grandi dimensioni, un puntale in metallo, una taglierina per vetri, una chiave inglese e diversi guanti in lattice.

Di fronte alle domande degli operanti, l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile sul possesso di tale materiale. Per lui è scattato il deferimento alla Magistratura spoletina, mentre l'intero kit da scasso è stato posto sotto sequestro penale.

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Foligno

Parole chiave

foligno kit scasso denunciato notte cesoie controlli

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