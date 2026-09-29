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29 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Non si ferma all’alt e provoca incidente, nei guai una 20enne

La donna ha dato vita ad uno spericolato inseguimento ed è stata denunciata, era senza patente e alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo

Non si ferma all’alt e provoca incidente, nei guai una 20enne

Una folle corsa finita con un incidente e una raffica di accuse. Una ragazza di 20 anni è stata denunciata a piede libero alla Procura di Spoleto dai carabinieri di Todi, con le ipotesi di reato di guida senza aver mai conseguito la patente, inottemperanza all’alt e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

I fatti si sono svolti nel territorio comunale di Marsciano. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i militari hanno intimato l'alt alla vettura condotta dalla giovane. La conducente, anziché accostare, ha premuto sull'acceleratore dandosi ad una precipitosa fuga in direzione del vicino Comune di Collazzone.

I carabinieri si sono messi immediatamente all'inseguimento del mezzo per circa due chilometri: la corsa sconsiderata della donna - con manovre di sorpasso estremamente azzardate e pericolose per gli altri utenti della strada - si è interrotta bruscamente quando ha violentemente tamponato un’auto che la precedeva. Fortunatamente, nonostante il forte impatto, non si sono registrati feriti.

Sottoposta ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, la giovane è risultata negativa. I guai peggiori per la 20enne sono emersi dalle successive verifiche dei militari: oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, la ragazza si trovava al volante di un'auto priva di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e, soprattutto, già sottoposta a un precedente sequestro amministrativo.

Per la giovane è scattato il deferimento alla Magistratura spoletina, mentre il veicolo è stato definitivamente recuperato e trasferito presso un deposito giudiziario della zona.

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Marsciano Todi

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incidente stradale Marsciano auto sequestrata Umbria Todi fuga denuncia alt

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