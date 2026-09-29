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29 settembre 2026
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Furgone contro le barriere dello svincolo, chiusa la Flaminia

L'incidente nella mattinata di martedì in direzione Foligno, i mezzi costretti a uscire alla rotatoria per lo svincolo di Trevi e a rientrare dalla rampa

Furgone contro le barriere dello svincolo, chiusa la Flaminia

Superstrada Flaminia chiusa in direzione nord, all’uscita di Trevi, per un incidente che ha coinvolto un furgone allo svincolo.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è finito addosso alla barriera che divide la rampa di uscita per Trevi, appunto, dalle due corsie.

La persona al volante è stata affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e personale Anas, per ripristinare la percorribilità della sede stradale, che al momento è chiusa.

Le auto vengono fatte uscire per Trevi e, una volta effettuata la rotatoria dello svincolo, possono scendere la rampa e proseguire in direzione Foligno. Nonostante la chiusura della strada, dunque, il traffico non ha subito interruzioni.

Tag

Foligno

Parole chiave

incidente flaminia trevi anas vigili del fuoco

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