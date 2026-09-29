Superstrada Flaminia chiusa in direzione nord, all’uscita di Trevi, per un incidente che ha coinvolto un furgone allo svincolo.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è finito addosso alla barriera che divide la rampa di uscita per Trevi, appunto, dalle due corsie.

La persona al volante è stata affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e personale Anas, per ripristinare la percorribilità della sede stradale, che al momento è chiusa.

Le auto vengono fatte uscire per Trevi e, una volta effettuata la rotatoria dello svincolo, possono scendere la rampa e proseguire in direzione Foligno. Nonostante la chiusura della strada, dunque, il traffico non ha subito interruzioni.