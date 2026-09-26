I carabinieri hanno notato quell’auto parcheggiata, con le luci accese, nei pressi di un istituto scolastico di Santa Maria degli Angeli.

Gli accertamenti da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno consentito di verificare che il giovane alla guida delle vettura presa a noleggio a Roma, un 20enne straniero, era in possesso di una ingente quantità di denaro in contante, oltre mille euro.

E’ quindi scattata la perquisizione personale e del veicolo, che ha consentito di ritrovare 16 ovuli contenenti cocaina, del peso complessivo di circa 11 grammi. e

Il giovane è stato quindi dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 20enne la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria, concedendo contestualmente il nulla-osta per l’espulsione immediata.

Al termine dell’udienza, il giovane è stato accompagnato dai carabinieri negli uffici della Questura di Perugia, dove gli è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto. Il 20enne è stato accompagnato all’aeroporto internazionale di “San Francesco” di Perugia e rimpatriato.