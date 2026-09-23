La struttura alberghiera Albornoz Palace Hotel di Spoleto ricerca le seguenti figure professionali:

Addetto/a al Ricevimento

Requisiti: Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. La conoscenza di ulteriori lingue sarà considerata un plus. Conoscenza dei sistemi informatici di gestione alberghiera e del pacchetto Office. Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi.

Addetto Manutentore

Si ricerca un addetto alla manutenzione con esperienza.

Responsabilità: La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e preventiva della struttura alberghiera, intervenendo su impianti, camere e aree comuni e garantendo il corretto funzionamento delle dotazioni.

Si offre contratto e condizioni commisurate all’esperienza.

📩 Per candidarsi, inviare il proprio CV a info@albornozpalace.com