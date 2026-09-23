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23 settembre 2026
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Rubano in due supermercati 254 cosmetici, arrestate due donne e il "palo"

Due i colpi messi a punto, uno in un supermercato di Deruta e l'altro a Marsciano. La refurtiva recuperata ha un valore totale di oltre 1.600 euro

Rubano in due supermercati 254 cosmetici, arrestate due donne e il "palo"

Due colpi in una sola giornata. Uno in un supermercato di Marsciano e l’altro a Deruta. Le modalità seguite sono le stesse: un palo fuori e le due donne che escono con gli zaini pieni di cosmetici, prodotti da toletta e per la rasatura.

L’operazione, condotta dai Carabinieri di Todi, ha portato all’arresto in flagranza dei tre e al loro deferimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto. Sono ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e ricettazione.

I militari hanno sorpreso e bloccato due giovani donne subito dopo l'uscita da un supermercato a Marsciano. All'interno dei loro zaini il bottino: ben 91 prodotti cosmetici e per la cura della persona del valore complessivo di oltre 680 euro, sottratti poco prima dagli scaffali dell'esercizio commerciale. Contestualmente hanno individuato un uomo in attesa all'interno di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, pronto a garantire l’allontanamento e la fuga del gruppo.

La perquisizione dell’auto ha consentito di recuperare un ulteriore e più ingente quantitativo di merce: 254 articoli da toeletta, cosmetica e rasatura del valore stimato di circa 980 euro, suddivisi in dieci buste. Dagli accertamenti è emerso che questi ultimi prodotti costituivano il provento di un altro furto perpetrato nella stessa giornata ai danni di un altro punto vendita a Deruta. Tutta la refurtiva recuperata, per un valore totale di oltre 1.600 euro, è stata interamente restituita ai legittimi responsabili dei punti vendita interessati.

Il Giudice ha convalidato l'arresto eseguito per il reato di furto aggravato commesso nell'esercizio di Marsciano, disponendo nei confronti di tutti e tre gli imputati l'applicazione della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, con il contestuale divieto di allontanarsi dal territorio.

 

 

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Marsciano Perugia Todi

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furto supermercato Deruta Marsciano ricettazione

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