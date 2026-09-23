I Carabinieri della Stazione di Spoleto hanno deferito in stato di libertà una donna di 45 anni, per le ipotesi di reato di ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Spoleto.

L’intervento è stato avviato lungo via dell'Anfiteatro, dove è stata individuata una Citroën C3 parcheggiata a bordo strada. All'interno del veicolo era presente la donna che è sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Spoleto.

Dopo alcune verifiche si è scoperto che il veicolo era stato rubato a Terni giorni prima e il legittimo proprietario ne aveva formalmente denunciato il furto. Durante il controllo la donna è stata trovata in possesso anche di un coltello pieghevole con la punta acuminata e della lunghezza complessiva di circa 10 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro.

In considerazione della mancanza di giustificazioni plausibili da parte della 45enne in merito alla presenza a bordo del veicolo di provenienza illecita nonché sul possesso dell’arma da taglio, la donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto.

L’autovettura recuperata è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.