Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
23 settembre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Lancia cocaina dal finestirno dell'auto, i Carabinieri denunciano un 22enne

Giovane fermato a Collestrada tenta disfarsi di cocaina lanciandola dall'auto. Denunciato dai Carabinieri per spaccio. Scopri i dettagli dell'operazione

Lancia cocaina dal finestirno dell'auto, i Carabinieri denunciano un 22enne

I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Perugia, un uomo di 22 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'intervento è avvenuto in località Collestrada nel corso di un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno fermato il giovane mentre era alla guida di un'auto. Alla vista dei Carabinieri, il conducente ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciando dal finestrino un contenitore, immediatamente recuperato dagli operanti.

All'interno del recipiente sono stati rinvenuti 6 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 2 grammi di cocaina, che sono stati sottoposti a sequestro. Al termine della formalità di rito, il 22enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

 

Tag

Perugia

Parole chiave

Carabinieri cocaina spaccio 22enne Collestrada Perugia denuncia droga

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus