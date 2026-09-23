I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Perugia, un uomo di 22 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'intervento è avvenuto in località Collestrada nel corso di un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno fermato il giovane mentre era alla guida di un'auto. Alla vista dei Carabinieri, il conducente ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciando dal finestrino un contenitore, immediatamente recuperato dagli operanti.

All'interno del recipiente sono stati rinvenuti 6 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 2 grammi di cocaina, che sono stati sottoposti a sequestro. Al termine della formalità di rito, il 22enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.