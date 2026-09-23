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23 settembre 2026
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Investimento sui binari, c'è un morto. Bus sostitutivi

Incidente ferroviario a Foligno: treno investe persona, 140 passeggeri evacuati. Vigili del Fuoco, Polizia ferroviaria e protezione civile in azione

Investimento sui binari, c'è un morto. Bus sostitutivi

Una persona è morta nella serata di martedì travolta da un treno a Foligno. L’incidente ferroviario, su cui indagano gli agenti della Polfer, coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è avvenuto all’altezza di Scanzano, lungo la linea Foligno - Ancona.

Il treno che ha investito l’individuo - non sono note al momento le generalità e la dinamica della tragedia - trasportava circa 140 persone, che sono state poi fatte evacuare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e i volontari della protezione civile, che hanno prestato assistenza e collaborato al trasbordo in sicurezza dei passeggeri verso i bus sostitutivi.

I rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia ferroviaria. La salma, dopo il recupero, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(articolo in aggiornamento)

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Foligno

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incidente ferroviario Vigili del Fuoco Scanzano di Foligno Polizia Ferroviaria trasbordo passeggeri treno regionale morto

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