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22 settembre 2026
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Ordigno bellico tra i binari della stazione di Terni, blocco della circolazione

Ritrovato un ordigno bellico a Terni: traffico ferroviario bloccato per un'ora. L'intervento degli artificieri è in corso. Scopri di più su questo evento.

Ordigno bellico tra i binari della stazione di Terni, blocco della circolazione

Si è interrotto di nuovo nel pomeriggio, dalle 17.15 alle 18.15, di martedì 22 settembre, il traffico ferroviario della stazione di Terni. Questa volta niente ritardi o scioperi ma residuati bellici.

Un ordigno che risalirebbe alla seconda guerra mondiale è stato trovato in un fascio ferroviario esterno, in un'area dove sono in corso alcuni lavori. La zona è stata interdetta ed è stata allertata polizia e Prefettura che a sua volta ha avvisato gli artificieri dell'esercito a cui spetterà il compiuto di controllare la natura dell'ordigno e la sua rimozione.

Il traffico dei treni è stato bloccato per le verifiche di routine con rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni e cancellazioni. La circolazione è ripresa dopo un’ora con il conseguente ritardo per i treni in transito.

Sul posto sono intervenuti il personale della Polfer di Terni e di Trenitalia/Rfi. Quest’ultima tramite un avviso online ha allertato che il treno della tratta Roma - Ancona dalle 18:15 avrebbe subito in prossimità di Terni un rallentamento “per il ritrovamento di un ordigno bellico in prossimità della sede ferroviaria.

In aggiornamento

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Terni

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