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22 settembre 2026
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10 dosi di cocaina, bilancini e quasi 3 mila euro in contanti. Arrestato un 22enne

Il fermo durante controlli di routine. La sorpresa sono state le 10 dosi di cocaina in auto, oltre ai bilancini di precisione e 2.600 euro in casa

10 dosi di cocaina, bilancini e quasi 3 mila euro in contanti. Arrestato un 22enne

La polizia di Perugia ha arrestato un uomo, classe 2004, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fermo dell’uomo, a bordo di un veicolo a noleggio, è avvenuto nel corso di un servizio di osservazione e controllo di routine.

Le perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire 10 dosi di cocaina per un peso di oltre 7 grammi, oltre a 215 euro in contanti. Inoltre, nell’abitazione del giovane, sono stati sequestrati anche 2.670 euro, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il 22enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con il quale il Giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora.

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Perugia

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arresto Perugia spaccio cocaina 22enne

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