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22 settembre 2026
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Incendio a Montecchio, la vittima è una giornalista tedesca

E' Roswita vom Brick, 88 anni e giornalista free-lance la vittima dell’incendio in una casa nella frazione di Pranzuto a Montecchio Al vaglio le dinamiche

Incendio a Montecchio, la vittima è una giornalista tedesca

E’ Roswita vom Brick, 88 anni, giornalista free-lance internazionale la vittima dell’incendio di lunedì sera in una palazzina di via della Vite nella frazione di Pranzuto a Montecchio. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, seguiti da quelli del comando provinciale di Terni e Nibbio, l’elisoccorso del 118. Ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi è di decesso causato da avvelenamento da monossido di carbonio. Nella tragedia è morto anche uno dei suoi cani, un altro è riuscito a scappare in tempo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora tutte da analizzare. I carabinieri della stazione di Montecchio e il Nia, nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, a cui è stata affidata l’indagine dovranno accertarne le cause. Tra le ipotesi anche i possibili problemi economici di vom Brick che si era trasferita a Pranzuto e se l'incendio sia stato accidentale o volontario.

Roswita vom Brick era una giornalista molto nota. Aveva scelto di vivere in Umbria dove spesso riceveva le visite del figlio. Lavorava per testate tedesche in tutta Europa. Nella sua carriera aveva intervistato personaggi come il Principe Vittorio Emanuele, Gina Lollobrigida, il maestro Ennio Morricone.

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Terni

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incendio Montecchio Roswita vom Brick Pranzuto rogo vittima

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