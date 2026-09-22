Un'aggressione scaturita da motivi di gelosia si è conclusa con due denunce a Foligno. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato hanno denunciato un uomo di 38 anni per lesioni personali e minacce gravi, e un minorenne per il reato di danneggiamento aggravato.

I fatti risalgono a poche sere fa nei pressi di un bar del centro storico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima — un dipendente del locale — stava terminando il turno e si accingeva a chiudere l'attività quando è stata avvicinata dal 38enne, attuale compagno della sua ex fidanzata.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, ha prima insultato e minacciato di morte il dipendente, per poi scagliarsi contro di lui con calci e pugni. A causa delle lesioni e delle contusioni riportate, la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi giorni di prognosi.

All'episodio ha assistito e partecipato anche un minorenne presente insieme all'aggressore: secondo le testimonianze raccolte dalla parte lesa, il giovane avrebbe scagliato improvvisamente un manganello telescopico contro la porta d'ingresso del locale, danneggiandola.

Al termine degli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato, l'aggressore 38enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, mentre per il minorenne è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.