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22 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Fuga dopo il furto, inseguimento con arresto | Complice in fuga

Succede a San Giustino, la corsa dei ladri finita contro il muretto di una casa

Fuga dopo il furto, inseguimento con arresto | Complice in fuga

Un inseguimento ad alta tensione per le vie del centro, culminato con uno speronamento alla pattuglia e l'arresto di uno dei malviventi. È il bilancio dell'operazione condotta nella tarda serata di sabato scorso 19 settembre dai carabinieri di Città di Castello, che hanno arrestato un 27enne con l'accusa di tentato furto in abitazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'allarme è scattato quando un uomo di San Giustino, rientrando a casa, ha sorpreso due individui nell'atto di svaligiare la sua abitazione. Il tempestivo intervento della vittima ha messo in fuga i ladri, ma il cittadino è riuscito a fornire al 112 dettagli preziosi sia sui fuggitivi che sull'auto usata per l'allontanamento.

Intercettata la vettura nelle vicinanze, i militari hanno intimato l'alt, ma il conducente ha dato vita ad una folle fuga per diversi chilometri. Durante la corsa, il guidatore ha prima perso il controllo del mezzo impattando contro il muretto di una proprietà privata, poi ha speronato l'auto di servizio dei carabinieri danneggiandone la parte anteriore destra.

I militari sono riusciti infine a sbarrare la strada al veicolo in via Umbra. Ne è nata una violenta colluttazione per bloccare il 27enne, nella quale due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni; l'uomo è invece rimasto illeso. Il complice, inseguito a piedi per oltre un chilometro, è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

A bordo dell'auto, finita sotto sequestro, i carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso. Il sopralluogo nell'abitazione ha confermato il danneggiamento del portone d'ingresso, mentre nessun bene è risultato asportato. Il 27enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre proseguono le indagini per identificare il fuggitivo.

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Alto Tevere Città di Castello

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inseguimento Città di Castello arresto carabinieri furto Umbria San Giustino cronaca

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