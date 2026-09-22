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22 settembre 2026
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Spacciava cocaina "porta a porta", arrestato con 8 dosi nelle scarpe

Giovane arrestato a Terni per spaccio di cocaina. Sequestrati 8 dosi di cocaina nelle scarpe e 26 nella sua stanza d'albergo. Per un totale di 26 grammi

Spacciava cocaina "porta a porta", arrestato con 8 dosi nelle scarpe

E’ stato arrestato un giovane straniero, in Italia con visto turistico da pochi giorni, per spaccio “porta a porta” nella zona della stazione di Terni.

L’operazione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terni sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza di un ragazzo che si muoveva a piedi nella zona della Stazione, verosimilmente per effettuare consegne a domicilio di stupefacenti con il metodo “porta a porta”.

Gli agenti in borghese hanno intercettato il giovane in viale della Stazione, monitorandone l’incontro in un bar con un’acquirente locale finalizzato ad una cessione illecita. E non appena uscito dal locale, lo straniero è stato bloccato da una gazzella dell'Arma. Sottoposto a perquisizione personale i Carabinieri hanno rinvenuto 8 involucri di cocaina occultati all’interno delle scarpe; l’attività è stata estesa alla camera d’albergo, in pieno centro, occupata dallo straniero, dove sono state rinvenute ulteriori 26 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 27 grammi e la somma in contanti di quasi 450,00 €, ritenuta provento dell'illecita attività, il tutto posto in sequestro.

Per lo straniero è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella regione umbra.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

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Terni

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arresto Terni spaccio cocaina Carabinieri Terni giovane straniero droga stazione viale della Stazione illecito operazione antidroga

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