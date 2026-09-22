Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo l’edizione 2026 del Paese delle Fiabe. Il borgo medievale si è trasformato per tre giorni in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo tantissime famiglie, giovani e visitatori giunti da tutta la regione per vivere un’esperienza immersiva tra fantasia, tradizione e intrattenimento.

A dare il via alla manifestazione, la sera di venerdì, è stata una suggestiva e applauditissima sfilata di moda “Sere d’Incanto” curata dagli studenti e dagli insegnanti del Corso Moda dell’IIS Istituto Tecnico Professionale “Spagna Campani”. Grazie a un’organizzazione impeccabile, i giovani talenti dell’istituto hanno fatto sfilare abiti esclusivi e sartoriali, ideati e realizzati appositamente per l’evento, coniugando maestria artigianale e visione contemporanea.

Il pomeriggio di sabato è stato dedicato alla eccellenza delle produzioni letterarie e alla narrazione. Nell’ambito della 27ª edizione del Concorso Nazionale "Mario Tabarrini", la Commissione, l'Associazione "Paese delle Fiabe" e il Comune di Castel Ritaldi hanno conferito i premi ufficiali ai vincitori delle varie categorie, i premi speciali e le borse di merito destinate ai giovani neolaureati residenti a Castel Ritaldi.

I Vincitori del Primo Premio per Categoria:

Cat. A (Infanzia - Gruppo): Scuola di Via Cavour / Ist. Com. Mons. P. Zerbi (Saronno, VA) – Coordinatrice Elena Mariani, con la fiaba "Una valigia di ricordi" .

Cat. B (Primaria - Gruppo): TOŠ - SEI B. Benussi / Periferica di Valle (Bale - Valle, Croazia) – Coordinatrice Ines Piutti Palaziol, con la fiaba "La valigia che unisce i mondi" .

Cat. C (Secondaria 1° Grado - Individuale): José Mercati (Città di Castello, PG), con la fiaba "La valigia" .

Cat. D (Secondaria 2° Grado - Individuale): Sofia Petralia (Bordighera, IM), con la fiaba "Una valigia piccola piccola" .

Cat. E (Giovani 18-25 anni - Individuale): Giovanni Pandolfo (Portici, NA), con la fiaba "La sutura interiore" .

Cat. F (Adulti - Individuale): Monica Sorti (Mozzo, BG), con la fiaba "Valentina, la valigia che non voleva".

I Premi Speciali:

Premio Speciale "Aura di Tommaso": Assegnato a Davide Lamon (Piombino Dese, PD) per l'opera "La bottiglia che non si svuota mai" .

Premio Speciale "Abbondanza": Assegnato a Michele Piccolino (Formia, LT) per l'opera "Il riposo del tramutore".

Borsa di Merito per i Giovani Neolaureati residenti a Castel Ritaldi, consegnata a

· Giorgia Filippucci (laurea in Scienze Politiche)

· Lorenzo Taschini (laurea in lettere moderne)

L'Amministrazione Comunale di Castel Ritaldi ha promosso questa iniziativa con l'obiettivo di valorizzare i giovani del territorio che si sono distinti per l'eccellenza del proprio percorso accademico, premiando la capacità di conciliare gli studi con esperienze lavorative così da incoraggiarne la crescita culturale e professionale. A seguito del bando pubblico e della formulazione della graduatoria di merito, che ha tenuto conto dei requisiti previsti, del voto di laurea conseguito (pari o superiore a 100/110), dell'età e delle esperienze svolte.

Durante la cerimonia è stato dedicato un pensiero, di gratitudine e affetto, ad Aura di Tommaso, indimenticata Assessore del Comune di Castel Ritaldi che, ventisette anni fa, ebbe la pionieristica intuizione di dare vita al "Paese delle Fiabe". Un'eredità importante, portata avanti con immutata passione, che continua a offrire al territorio uno spazio permanente di promozione della creatività letteraria, di valorizzazione dell'infanzia e di coesione sociale.

«La nostra Commissione ha lavorato con grande dedizione nel leggere e valutare le oltre 200 fiabe e i lavori giunti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Premiare il talento letterario, riconoscere le menzioni di merito ed erogare la borsa di studio ai giovani neolaureati significa investire concretamente sul futuro e sulla cultura della narrazione. Ogni opera ricevuta rappresenta un patrimonio unico che ci stimola a incoraggiare e coltivare costantemente lo sviluppo del talento, offrendo ai partecipanti uno spazio in cui esprimere la propria creatività e visione del mondo» ha affermato la Presidente dell'Associazione "Paese delle Fiabe", Silvia Menichini.

Ad arricchire la giornata di sabato è stata la Banda Musicale di Castel Ritaldi (Associazione Musicale Santa Cecilia), diretta dal M° Luca Panico, che insieme alla fantastica voce narrante di Loretta Bonamente ha fatto scoprire "I Musicanti di Brema" di Angelo Sormani, una suggestiva favola musicale ispirata al celebre racconto dei Fratelli Grimm. Attraverso un emozionante intreccio tra musica e racconto, hanno accompagnato il pubblico lungo lo straordinario viaggio di un asino, un cane, un gatto e un gallo verso Brema, pronti a inseguire il grande sogno di diventare musicanti.

La domenica 20 settembre è stata il vero cuore pulsante della manifestazione, una giornata che ha dato anima e corpo all'intero evento vedendo un'affluenza straordinaria e ininterrotta di pubblico. Tutte le iniziative in programma sono state offerte a titolo completamente gratuito, permettendo a centinaia di famiglie di vivere momenti indelebili di condivisione, divertimento e scoperta.

Emozionante Volo in Mongolfiera. Le attività si sono aperte di prima mattina con l’attesa tappa dell’Umbria Balloon Festival in via Martiri della Resistenza. L'esperienza del volo vincolato in mongolfiera ha offerto a tantissimi bambini e genitori l'emozione unica di sollevarsi in aria e ammirare il panorama del borgo dall'alto, registrando un vero e proprio tutto esaurito e regalandosi un avvio di giornata spettacolare.

Teatro dei Burattini di altissimo livello. Nel pomeriggio, la piazza è rimasta letteralmente incantata di fronte a “Il Manifesto dei Burattini”, allestito dalla celebre compagnia Il Teatro dell’ES. La magistrale direzione artistica di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini – figure di spicco nel panorama del teatro di figura italiano – ha tenuto centinaia di bambini e adulti incollati alle sedie con gli occhi spalancati, catturati dall'abilità tecnica, dalla comicità visiva e dalla poesia senza tempo delle marionette e dei burattini tradizionali.

Pasticceria e piccoli chef. Grande partecipazione ed entusiasmo in Piazza Santa Marina per lo showcooking di cake design guidato dalla talentuosa Chiara Antonelli della "Locanda Rovicciano". A rendere il momento ancor più speciale è stato il coinvolgimento diretto di tre giovanissimi aiutanti del posto che, indossato il grembiule da "piccoli pasticceri", hanno lavorato impasti e decorazioni di fronte a un pubblico curioso e divertito.

Pompieropoli e il Viale degli Sport. Presso l'Anfiteatro Comunale i Vigili del Fuoco di Terni e Spoleto hanno allestito la seguitissima "Pompieropoli" e la parete rampicante, dove tanti piccoli partecipanti si sono messi alla prova superando ostacoli e prove di abilità per ricevere il diploma di "piccolo vigile". Parallelamente, lungo via Martiri della Resistenza, si è svolto il Viale dello Sport in occasione dello Sport City Day: una vasta area multisport all'aperto che ha visto una grandissima affluenza di bambini e ragazzi desiderosi di provare gratuitamente oltre dieci discipline diverse (dal volley alla scherma, fino al tiro con l'arco, pattinaggio, calcio e judo), valorizzando l'importanza della vita sana e dell'associazionismo locale.

Laboratori culturali, musica e tradizione. Ogni angolo del centro storico è stato animato da laboratori creativi presi d'assalto per tutto il pomeriggio: dai workshop di ceramica artistica curati dalla Pro Loco di Deruta (con tanto di attestato di Ceramista per un giorno) alla lavorazione del legno, dalla costruzione degli aquiloni fino alle magiche letture Kamishibai nella Biblioteca Comunale. Il Chiostro di Santa Marina ha poi ospitato il concerto "Fiabe in musica" (di Carla Ponti e Filippo Salemmi) on collaborazione con la Banda Musicale Città di Bevagna e l’Associazione “Marmellata di More”. Poi, in Piazza si sono susseguiti musica e 10 incontri letterari con gli autori del territorio che hanno avuto il loro spazio per presentare i propri libri diretti, con professionalità ironia e sapienza, da Emiliano D'Ambrosio, il quale ha curato l’intrattenimento di tutta la giornata con la sua "Radio Piazza". Un buffet finale di dolci offerto ai presenti e la suggestiva gara degli aquiloni hanno suggellato la chiusura in festa di questa memorabile giornata.

«Vedere il nostro bellissimo borgo riempirsi di migliaia di famiglie, bambini e giovani in una giornata così risplendente è una gioia immensa che ripaga di tutto il grande lavoro svolto. Il 'Paese delle Fiabe' non è soltanto una manifestazione festosa, ma l'identità profonda di Castel Ritaldi, capace di coniugare cultura, promozione del territorio, arte ed entusiasmo giovanile. Un valore che passa anche attraverso il sostegno concreto alle nostre eccellenze, come dimostra l'importanza della Borsa di Merito destinata ai neolaureati: un segnale fondamentale per valorizzare e premiare l'impegno, il merito e il percorso di studio dei giovani della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che hanno collaborato e a chi continua a credere nella magia di questo progetto speciale.» ha continuato il Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini.

«Questa edizione ha dimostrato ancora una volta l'elevata qualità artistica e culturale della nostra proposta, dalla moda al teatro di figura, fino alla grande musica e ai laboratori. Abbiamo offerto ai nostri ragazzi e alle famiglie occasioni preziose di crescita, stupore e condivisione. Il successo di pubblico ed il coinvolgimento di tante realtà associative testimoniano la straordinaria vitalità culturale del nostro territorio. Un ringraziamento speciale e di cuore va alla Ars Spoletium, nelle persone di Federica Celesti e Gianluca Bibiani, che si sono occupati con eccezionale professionalità, dedizione e cura dell'intera organizzazione dell'evento, garantendo la riuscita impeccabile di ogni momento della manifestazione» ha concluso l'Assessore alla Cultura, Verona Benedetti.

L’Amministrazione Comunale e l'Associazione "Paese delle Fiabe" rivolgono infine un caloroso e sentito ringraziamento all’Istituto Comprensivo Melanzio Parini a tutte le associazioni culturali e sportive del territorio che sono intervenute realizzando con passione i tanti laboratori creativi e le attività sportive che hanno animato e arricchito questa indimenticabile giornata.

Il Paese delle Fiabe è stato organizzato dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con l’Associazione Culturale Paese delle Fiabe e Ars Spoletium, con il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06, gestito in collaborazione con l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”.