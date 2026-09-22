Ventidue furti di rame nei primi nove mesi del 2026, contro i sette registrati nell’intero 2024 e i due del 2023. È il dato al centro della denuncia di Enrico Melasecche, capogruppo regionale della Lega ed ex assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, che ha presentato una mozione alla Giunta regionale chiedendo interventi urgenti per tutelare la Ferrovia Centrale Umbra.

I ripetuti furti avrebbero interessato la linea elettrica della tratta ferroviaria, con oltre 30 chilometri di cavi che sarebbero stati asportati e circa 500 quintali di metallo sottratto. Il danno complessivo, sempre secondo la ricostruzione del consigliere, supererebbe i 5 milioni di euro. I numeri indicati segnano un forte incremento rispetto agli anni precedenti: 22 episodi nei primi nove mesi del 2026 significano un aumento del 314% rispetto ai sette furti del 2024 e del 733% rispetto ai due episodi del 2023. Da chiarire chi dovrà farsi carico dei danni, quantificati in oltre 5 milioni di euro: se la collettività, attraverso la Regione, oppure RFI, le imprese impegnate nei lavori o altri soggetti responsabili, con un però possibile danno erariale, qualora venissero accertate responsabilità nella mancata protezione degli impianti.

Melasecche esprime il proprio plauso alle forze di polizia per l'individuazione e l'arresto di sette persone nell'ambito delle indagini sui furti. Ma ricorda anche che l'emergenza si registra mentre la Ferrovia Centrale Umbra è interessata da un importante programma di riqualificazione. Sulla tratta sud Terni-Ponte San Giovanni sono stati realizzati interventi di ricostruzione dell'armamento e della linea elettrica aerea, oltre all'installazione delle tecnologie ERTMS e al progressivo superamento dei vecchi treni a gasolio.

Proprio il fatto che alcuni impianti siano stati recentemente realizzati e che la linea non sia ancora pienamente operativa, sostiene Melasecche, renderebbe particolarmente esposta la nuova infrastruttura alle incursioni dei ladri. “Se le linee elettriche appena rifatte vengono lasciate inattive e senza corrente, i furti sono facili quanto frequenti”, afferma il consigliere, chiedendo che venga garantita una maggiore protezione degli impianti.

Nel mirino dell'esponente della Lega c'è anche l'operato della Giunta regionale. Melasecche chiede di sapere quali iniziative siano state adottate dopo i primi episodi e se siano stati organizzati incontri operativi con RFI e le forze dell'ordine per prevenire ulteriori incursioni notturne. Tra le ipotesi avanzate c'è anche il ricorso a società private dotate di droni per il controllo della linea.

La polemica si allarga inoltre allo stato delle infrastrutture ferroviarie e ai tempi della loro riattivazione. Melasecche richiama i lavori effettuati negli ultimi anni e gli investimenti destinati alla FCU, sostenendo che nella tratta sud e in quella centrale siano stati investiti quasi 163 milioni di euro entro la fine del 2024 e ricordando i 55 milioni lasciati, secondo la sua ricostruzione, per la tratta nord Città di Castello-Sansepolcro.

Sul fronte settentrionale, il consigliere contesta anche l'orizzonte temporale indicato per la riapertura della tratta Città di Castello-Sansepolcro, della quale si ipotizzerebbe il ritorno all'esercizio nel 2030. «Tempi biblici quanto inaccettabili», li definisce Melasecche, ricordando che il segmento interessato è lungo meno di 15 chilometri.

La mozione presentata alla Regione chiede quindi la pubblicazione di un nuovo cronoprogramma, con l'indicazione delle date previste per la riattivazione dei servizi ferroviari elettrici sulla tratta sud, da Terni a Perugia, e per la prosecuzione del progetto verso nord fino a Sansepolcro. Tra gli obiettivi richiamati c'è anche quello della metropolitana di superficie lungo l'asse Terni-Sangemini-Montescari-Assisi. (foto in evidenza dal Ministero dell’Interno)