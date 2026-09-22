Incidente sulla Perugia-Ancona, elisoccorso sul posto | Traffico in tilt

Incidente stradale lungo la Perugia-Ancona, questa mattina (22 settembre) nei pressi della galleria tra Valfabbrica e Casacastalda.

Lo scontro sarebbe stato frontale, con una terza macchina coinvolta. Tre pure i feriti: per uno di questi è stato addirittura necessario l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Perugia. La statale 318 di Valfabbrica è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti Polizia stradale e vigili del fuoco. Il traffico è tuttora bloccato con lunghe code e automobilisti costretti a percorrere il vecchio tracciato della statale.