Acquista droga sul web ma corriere sbaglia indirizzo, nei guai 14enne

Ha ordinato la droga via internet su un sito web spagnolo fornendo un nome falso, ma l'imprevisto errore di un corriere ha fatto saltare l'intero piano. Un ragazzo di soli 14 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Perugia dai carabinieri di Magione con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alle scorse settimane, quando il giovanissimo ha effettuato l'acquisto online di alcuni grammi di hashish dall'estero, avendo cura di utilizzare un'identità fittizia al momento dell'ordine per evitare di essere rintracciato.

Il piano sembrava funzionare, ma la spedizione ha preso una piega del tutto inaspettata: l'addetto alle consegne ha infatti commesso un errore di recapito, consegnando la merce all'indirizzo di un ignaro vicino di casa. L'uomo, una volta aperto il pacco e scoperto cosa contenesse realmente, non ha esitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine.

Gli accertamenti e le indagini tempestivamente condotte dai carabinieri hanno permesso di risalire in breve tempo all'effettivo destinatario e acquirente dello stupefacente. Per il 14enne è scattata così la segnalazione alla magistratura minorile del capoluogo umbro.