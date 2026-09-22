"Cacciatore pentito" lascia doni davanti al canile, “Meglio i cani che le persone”

Un gesto inaspettato, carico di generosità ma soprattutto di un profondo valore simbolico. Un misterioso benefattore ha lasciato davanti all'ingresso del canile Rifugio "San Lazzaro" di Gualdo Tadino una valigia ricolma di beni utili per gli amici a quattro zampe ospiti della struttura, tra cui cibo, accessori e coperte.

A rendere il gesto ancora più toccante, tuttavia, è stata la firma impressa sopra il bagaglio con un semplice pennarello. L'anonimo donatore si è infatti sottoscritto con la scritta "Cacciatore pentito", un messaggio semplice quanto potente, che ha lasciato un segno profondo nel cuore di volontari e operatori della struttura.

La direzione e il personale del rifugio comunale hanno voluto rendere pubblica la storia per rivolgere un sentito ringraziamento al misterioso benefattore: “Grazie di cuore da tutti noi e da parte dei cani del canile Rifugio San Lazzaro a chi ha avuto questo bellissimo pensiero. Quello che ha scritto sulla valigia è un messaggio che ci ha commosso profondamente”.

La vicenda ha subito fatto il giro della comunità locale, raccogliendo tantissimi messaggi di apprezzamento per un atto che unisce la solidarietà concreta all'amore ritrovato per gli animali.