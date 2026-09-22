Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
22 settembre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Incendio in una casa, muore anziana col suo cane

Incendio in una casa di Montecchio nella serata di lunedì: morti anziana di 88 anni e il suo cane, salvo un altro animale. Indaga il Nia dei vigili del fuoco

Incendio in una casa, muore anziana col suo cane

Una donna di 88 anni è morta a Montecchio a seguito dell’incendio della sua abitazione. La tragedia intorno alle 23 di lunedì, quando i vicini di casa dell’anziana hanno visto il rogo interessare la casa.

Sul posto - in via della Vite - sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, seguiti da quelli del comando provinciale di Terni. Temendo per le sorti della donna, è stato fatto intervenire sul posto anche l’elisoccorso del 118. Ma una volta che i soccorritori si sono introdotti nell’abitazione, per l’anziana purtroppo non c’era più nulla da fare. Nell’incendio è morto anche uno dei suoi cani, mentre un altro, che si trovava all’esterno, è rimasto incolume.

I vigili del fuoco sono rimasti fino all’alba in azione nel piccolo centro dell’Orvietano per spegnere le fiamme e bonificare l’area. L’abitazione è stata posta sotto sequestro da parte del Nucleo investivativo antincendio (Nia) che indaga sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La salma della donna è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto di repertorio)

Tag

Amelia Orvieto Terni

Parole chiave

incendio Montecchio anziana cane vigili del fuoco elisoccorso NIA Orvieto

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus