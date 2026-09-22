Una donna di 88 anni è morta a Montecchio a seguito dell’incendio della sua abitazione. La tragedia intorno alle 23 di lunedì, quando i vicini di casa dell’anziana hanno visto il rogo interessare la casa.

Sul posto - in via della Vite - sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, seguiti da quelli del comando provinciale di Terni. Temendo per le sorti della donna, è stato fatto intervenire sul posto anche l’elisoccorso del 118. Ma una volta che i soccorritori si sono introdotti nell’abitazione, per l’anziana purtroppo non c’era più nulla da fare. Nell’incendio è morto anche uno dei suoi cani, mentre un altro, che si trovava all’esterno, è rimasto incolume.

I vigili del fuoco sono rimasti fino all’alba in azione nel piccolo centro dell’Orvietano per spegnere le fiamme e bonificare l’area. L’abitazione è stata posta sotto sequestro da parte del Nucleo investivativo antincendio (Nia) che indaga sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La salma della donna è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto di repertorio)