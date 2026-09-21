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21 settembre 2026
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Il Trasimeno si ritira e riaffiora un ordigno bellico

Sul litorale di Castiglione del Lago è stato ritrovato un ordigno inesploso della Seconda guerra mondiale. L'area è stata transennata per evitare l'accesso

Il Trasimeno si ritira e riaffiora un ordigno bellico

Dalle sponde in secca del lago Trasimeno spuntano anche ordigni bellici inesplosi. Come quello trovato sul litorale di Castiglione del Lago, a poca distanza dalla caserma della guardia di finanza.

L’area è stata transennata con del nastro e cartelli che avvertono del pericolo.

Si tratta di un ordigno inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. Periodo in cui il territorio di Castiglione del Lago fu in più occasioni pesantemente bombardato dagli alleati. L'area si trovava infatti a ridosso della linea difensiva tedesca Albert e del fronte di quella che è poi passata alla storia come la Battaglia del Trasimeno.

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Gli aerei degli alleati presero di mira la stazione ferroviaria, strategica nell’Italia Centrale, e le fabbriche della zona, insieme all’aviosuperficie.

In più occasioni dalle acque del lago Trasimeno sono riaffiorati ordigni bellici inesplosi.

In questo caso la scoperta è stata fatta, probabilmente, proprio a seguito dell’abbassamento del livello dell’acqua.

L’ordigno sarà recuperato dagli artificieri, portato in una zona isolata e lì fatto brillare in condizioni di sicurezza. Nel frattempo nella zona transennata è stato vietato l’accesso.

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Trasimeno

Parole chiave

castiglione del lago trasimeno ordigno bellico guardia di finanza lago siccità artificieri

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