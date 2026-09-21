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21 settembre 2026
2 min di lettura
Luca Biribanti

Cinghiali molesti, a Tuillo continuano i blitz (video) degli ungulati

Emergenza cinghiali a Terni, zona Tuillo: disagi crescenti per cittadini e traffico. Continuano i blitz degli ungulati che preoccupano i residenti

Cinghiali molesti, a Tuillo continuano i blitz (video) degli ungulati

A Tuillo continua l’emergenza cinghiali: dopo le scorribande già documentate lo scorso 17 settembre, nel weekend appena trascorso i cinghiali hanno preso ancora d’assalto una zona che, da tempo ormai, viene presa di mira dagli ungulati. Le visite moleste degli animali si manifestano quasi sempre nelle ore serali, quando i contenitori di rifiuti diventano mangiatoia per i cinghiali che non esitano ad avvicinarsi ad abitazioni e zone residenziali, creando non pochi disagi ai cittadini.

Cinghiali in città, ormai è consuetudine

Ormai la scena è consueta: i cinghiali pasteggiano in tutta calma, incuranti di traffico e persone per poi lasciare sporco e danni alle spalle. Tutta la zona adiacente è interessata dalle visite degli animali che selvatici ormai sembrano non essere più, come la vicina via Bramante e limitrofe. Più volte i cittadini hanno fatto appello alle autorità competenti per mitigare il fenomeno che, invece, registra una tendenza sempre crescente: gli avvistamenti e la presenza degli ungulati sono ormai una costante e si teme anche per la sicurezza visto che le aree interessate dalle visite sono sempre molto trafficate da veicoli e persone.

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Cinghiali al cimitero di Papigno

Lo scorso 16 agosto avevamo documentato anche la presenza di un nutritissimo branco di cinghiali in zona Casali di Papigno che pascolava beatamente lungo la strada del cimitero. In quell’occasione si era anche creata una situazione di potenziale pericolo per possibili incidenti stradali, ma, fortunatamente, gli automobilisti transitavano a bassa velocità e hanno potuto evitare la fuga scomposta degli animali spaventati dal traffico.

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Terni

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cinghiali Tuillo emergenza disagi sicurezza ungulati autorità traffico

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