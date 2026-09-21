Vandali in azione a Terni, dove alcuni ignoti (per ora) hanno deturpato la pensilina di via Campofregoso, distruggendo la vetrina decorata nel 2024 (visibile in foto) in occasione delle Giornate del Drago e la contestuale inaugurazione dell’installazione artistica del Thyrus d’acciaio. L’Associazione Thyrus e gli artisti David Pompili e Marco Diamanti hanno commentato il deprecabile gesto con parole di ‘sfida educata e artistica’: “Non ci arrendiamo. Risponderemo al vandalismo con altra arte”, La migliore risposta possibile da parte di chi cerca di rendere migliore la città a chi, invece, lorda con la sua ignoranza la bellezza e l’identità del territorio. Diamanti e Pompili lanciano così la sfida e saranno impegnati nel rinnovare la stessa pensilina con un una nuova idea che siamo curiosi di vedere: l’atto della creazione contro quello della distruzione nell’ottica di una rigenerazione urbana della quale Terni ha un bisogno estremo.

Vandali in azione, gli artisti rispondono con l'arte

Come sottolineato dall’associazione Thyrus, l’intervento, ideato e realizzato artisticamente da Marco Diamanti, aveva trovato nella grafica di David Pompili un ulteriore elemento di valorizzazione, trasformando una semplice fermata in uno spazio capace di raccontare un pezzo della storia e dell’identità contemporanea di Terni. Oggi, di fronte al danneggiamento dell’opera, l’associazione Thyrus e i due artisti scelgono di non arretrare e lanciano una nuova sfida: “Se qualcuno pensa di poter fermare l’arte attraverso il vandalismo, noi rispondiamo creando altra arte”. Marco Diamanti e David Pompili intendono infatti lavorare a un nuovo progetto artistico per la stessa fermata, con l’obiettivo di trasformare quanto accaduto non in una sconfitta, ma in una nuova occasione di rigenerazione e creatività urbana.

“Non lasciare al vandalismo l’ultima parola”

Il progetto è ancora da definire nei dettagli e sarà naturalmente condiviso e concordato con l’Amministrazione comunale e con Busitalia, soggetti competenti per lo spazio e per la gestione della fermata. L’idea, però, è già chiara: non lasciare che il vandalismo abbia l’ultima parola. “L’Associazione Thyrus vuole trasformare questo episodio in un messaggio positivo: gli spazi pubblici appartengono alla comunità e l’arte può contribuire a renderli più belli, riconoscibili e vissuti - si legge ancora nella nota dell’associazione - La risposta ai vandali non sarà una polemica. Sarà un’altra opera. Perché davanti a chi distrugge, noi scegliamo di creare”.